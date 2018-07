A poco meno di un anno dalla decisione presa dal cda di via Prenestina, il collegio di giudici ha reputato valido il progetto di rilancio dell'azienda, strozzata da debiti complessivi per 1,3 miliardi di euro

E’ la prima grande vittoria della giunta Raggi sul fronte Atac. Il Tribunale fallimentare ha ammesso la società capitolina dei trasporti al concordato in continuità. A poco meno di un anno dalla decisione presa dal cda di via Prenestina, il collegio di giudici ha reputato valido il Piano industriale depositato dal presidente Paolo Simioni per il rilancio dell’azienda, strozzata da debiti complessivi per 1,3 miliardi di euro. “Grazie all’impegno di Atac – ha spiegato Simioni – e dei consulenti legali e finanziari siamo riusciti a costruire un piano industriale credibile che, come oggi viene sancito dal Tribunale, è in grado di garantire la migliore soddisfazione dei creditori e consentire il risanamento e rilancio della società”.

Il momento più critico c’è stato a marzo, quando i giudici avevano depositato oltre 300 pagine di richieste di controdeduzioni cui erano seguite la presentazione di un vero e proprio secondo piano industriale, dove si rispondeva ai dubbi sulla gestione dei crediti con gli istituti bancari, la valutazione del patrimonio, l’acquisto dei nuovi autobus e la postergazione delle somme dovute al Comune di Roma (ben 450 milioni di euro). Dubbi che erano stati sollevati anche dai tecnici capitolini.

L’ostacolo del tribunale fallimentare era di certo quello più duro ma non l’unico davanti alla strada che porta al risanamento aziendale. “A fine anno – ha spiegato Simioni – ci aspetta l’assemblea dei creditori. Siamo fiduciosi che il piano e la proposta concordataria consentiranno a tutti i creditori di valutare positivamente la nostra proposta, forti del positivo riconoscimento del Tribunale, della consistenza dei flussi che garantiremo loro, della nuova solidità che stiamo dimostrando giorno per giorno”.