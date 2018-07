Il paese di Mati, a una quarantina di chilometri da Atene, è stato completamente distrutto dalle fiamme. Come hanno detto alcuni testimoni alla tv greca Skai, “l’insediamento non esiste più”. Per i giornalisti dell’emittente televisiva, Mati “ricorda lo scenario macabro di Pompei“. Il giorno dopo la devastazione prodotta dall’incendio, diverse persone si sono recate nella località situata nell’Attica. Ciò che resta, sono auto e case distrutte e la cenere lungo le strade.

Video Twitter