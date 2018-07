L'uomo è stato abbattutto dalla polizia durante lo scontro a fuoco. L’altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sapere quali motivazioni abbiano spinto l'uomo a sparare contro decine di persone

Vestito di nero, a volto scoperto, con un cappellino in testa. Si avvicina a passo calmo ad un edificio, estrae la pistola e fa fuoco uccidendo una persona e ferendone 13, una delle quali – una ragazza – versa in condizioni critiche. C’è un filmato amatoriale, postato sui social network, che ricostruisce le fasi più drammatiche di una sparatoria avvenuta nel quartiere Greektown di Toronto, in Canada.

Anche l’attentatore è morto, colpito durante lo scontro a fuoco con le forze dell’ordine. L’altra vittima è una giovane donna, ha detto il capo della polizia Mike Saunders, aggiungendo che è ancora presto per sapere quali motivazioni abbiano spinto l’uomo a sparare contro decine di persone. “Al momento è prematuro parlare di terrorismo“, sottolineano fonti di polizia.