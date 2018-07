“Sui vitalizi è stato fatto un grande atto di coerenza e di coraggio da parte dell’Ufficio di presidenza. Non è una delibera vendicativa, ma di senso culturale, andiamo a riparare un’ingiustizia che i cittadini sentivano sulla loro pelle, una ferita con le istituzioni che andiamo a calmierare”. Sono le parole del presidente della Camera, Roberto Fico, nel corso della cerimonia di consegna del Ventaglio da parte dell’Associazione Stampa parlamentare. “Con il Senato abbiamo avuto tempi diversi” – continua – “ma spero che anche il Senato arrivi a una delibera. La fonte è quella giusta, non ho alcun problema, Ci saranno ricorsi? Sì, ma non ho alcun problema perché credo nella delibera, in ciò che c’è scritto e nei principi che sancisce la stessa delibera. Ho già detto che per questo problema mi prendo la totale responsabilità per questa delibera e rinuncio all’immunità parlamentare per qualsiasi problema”