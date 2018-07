Dopo che l'Italia ha ricevuto anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere, come già avevano fatto Germania, Francia e Malta, è arrivato il via libera alle due navi in rada. Ora tutte le 450 persone sono a terra e, in attesa che avvengano i ricollocamenti, sono state accompagnate in un hotspot

Anche i 378 migranti dei 450 rimasti a bordo delle due navi della Guardia di Finanza e del dispositivo Frontex hanno da poco terminato lo sbarco al porto di Pozzallo. L’autorizzazione ad attraccare è arrivata intorno alla mezzanotte tra domenica e lunedì, dopo che l’Italia ha ricevuto anche la disponibilità di Spagna e Portogallo ad accogliere 50 migranti a testa, come già avevano fatto Germania e ancora prima Francia e Malta. Da Palazzo Chigi si precisa che le persone riceveranno tutta l’assistenza necessaria in attesa che avvenga la ripartizione con gli altri Paesi europei. “Oggi per la prima volta potremo dire che sono sbarcati in Europa“, afferma la presidenza del Consiglio. “E’ una vittoria politica“, ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

Dopo che già domenica erano scesi a terra malati, donne e bambini, ora anche le altre persone rimaste a bordo del pattugliatore della Finanza, Monte Sperone, e della nave Protector di Frontex, sono sbarcati. In attesa di essere smistati nei paesi che hanno dato la disponibilità, i migranti sono stati accompagnati all’hotspot di Pozzallo, un solo uomo è stato portato in ospedale per una ferita a un piede. Le due navi militari si trovavano da quasi due giorni in rada in attesa delle comunicazioni di un porto sicuro di sbarco.

Le scelta di far scendere già ieri donne e bambini, secondo quanto fanno trapelare fonti Palazzo Chigi, è stata presa su iniziativa dello stesso premier Conte. “Questa è la solidarietà e la responsabilità che abbiamo sempre chiesto all’Europa e che ora, dopo i risultati ottenuti all’ultimo Consiglio europeo, stanno cominciando a diventare realtà”, ha esultato su Twitter. L’obiettivo del governo è quello di evitare di aprire un contenzioso con Bruxelles ad ogni nave in arrivo, cercando di elaborare un sistema che possa partire in automatico. La strada è ancora lunga, ma certo intanto la risposta dei grandi Paesi europei c’è stata. Conte è consapevole di essere riuscito a ottenere questo risultato tramite la strategia diplomatica, evitando i toni urlati dei casi precedenti, dalla nave Diciotti fino alla Aquarius.