Ecco i degni eredi dell’ispettore Jaques Clouseau. Due motociclisti della gendarmerie – nel giorno della parata militare per le celebrazioni del 14 luglio – mettono in atto quello che sembra essere il più classico dei copioni della celebre commedia interpretata da Peter Sellers. Come due goffi agenti da La Pantera Rosa, cadono davanti al presidente Macron rimediando una figuraccia epica.