Il video pubblicato sull’account Instagram di Elon Musk martedì mattina mostra i soccorritori impegnati ad affrontare un guado per raggiungere i quattro ragazzi e il loro allenatore di calcio che rimangono ancora intrappolati. Il miliardario fondatore di SpaceX ha pubblicato il filmato ripreso durante la notte (9-10 luglio) dopo aver consegnato un mini-sottomarino sperimentale che, secondo lui, potrebbe essere in grado di aiutare nelle operazioni di soccorso.

I rappresentanti di Musk non sono stati raggiunti per un commento. Otto ragazzi sono stati finora salvati dal complesso di grotte nella provincia settentrionale di Chiang Rai. Un gruppo di sub di subacquei stranieri e Seals della marina thailandese sono stati guidati dai ragazzi – quattro domenica (8 luglio) e quattro di lunedì (9 luglio) – attraverso quasi 4 km di canali a tratti sommersi. Musk aveva pubblicato in precedenza un video su Twitter del mini-sommergibile in fase di test. Il sommergibile, che è stato realizzato con “parti di razzi”, è stato battezzato Wild Boar