“E’ un decreto completamente sbagliato, improntato ad una logica oscurantista e anti-impresa, che rischia di bruciare migliaia di posti di lavoro e che va profondamente cambiato in Parlamento. Forza Italia sarà in prima linea dalla parte delle imprese, ma anche dei lavoratori per stravolgere questo provvedimento. E’ un decreto che persegue l’obiettivo di trasformare i precari in disoccupati” così Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati a margine della conferenza stampa sul ‘decreto dignità’ a Palazzo Marino a Milano