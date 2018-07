“Rivendico la continuità rispetto a un pensiero sano e ovvio di chi dice che non si possono far saltare i conti. La discontinuità non si vede sul livello del deficit e sulla spesa dicendo ‘o mandiamo all’aria i conti o non c’è discontinuità’, la discontinuità si vede nell’uso delle risorse e nella composizione delle entrate e delle uscite”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, accusato da più parti di continuità con il suo predecessore Pier Carlo Padoan prende così le distanze dal precedente governo davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato.