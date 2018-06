Come scrive il quotidiano Alto Adige, ufficialmente l'ex premier e l'ex ministra sono ospiti dell’Hotel di Henri Chenot, il celebre mago delle diete per vip, per un breve periodo di riposo e cure. Il leader di Forza Italia è un habitué della struttura mentre per l'ex ministra è la prima volta. Sarebbe dunque una coincidenza ma in tanti hanno rispolverato l'ipotesi di un partito unico formato da renziani ed esponenti di Forza Italia che non seguirebbero Matteo Salvini.

Prove tecniche di partito unico o solo una coincidenza? È il dubbio che in tanti si pongono nei ranghi di Forza Italia e del Pd alla notizia che Silvio Berlusconi e Maria Elena Boschi si trovano nello stesso albergo di Merano. Come scrive il quotidiano Alto Adige, ufficialmente l’ex premier e l’ex ministra sono ospiti dell’Hotel Palace di Henri Chenot, il celebre mago delle diete per vip, per un breve periodo di riposo e cure.

L’albergo, che vanta una storia ultracentenaria, è apprezzato da star e politici non solo per il programma per rimettere in sesto il proprio corpo, ma anche per la massima riservatezza che viene garantito dallo staff. Al Palace, infatti, i paparazzi si appostano inutilmente. Giulio Andreotti era un ospite fisso, quando il Palace non era ancora gestito da Chenot, ma era semplicemente un albergo di classe per persone in cerca di privacy. Con l’arrivo del francese di origine catalane, che oggi ha 75 anni, sono arrivati anche i vip del mondo dello spettacolo e dello sport.

Berlusconi è da tempo è un habitué: l’ultima volta il leader di Forza Italia era stato a Merano nel settembre scorso per prepararsi alla campagna elettorale per le politiche del 4 marzo scorso. In quell’occasione, dopo la spremuta d’arancia al McDonald’s, la sosta in Autogrill ad ammirare la noce di prosciutto al pepe di Norcia e la pizza al trancio mangiata sulle Passeggiate di Merano, si era fatto immortalare con in mano un calice di birra Forst.

Anche il presidente della Lazio Claudio Lotito – candidato e non eletto alle politiche nelle liste di Noi con l’Italia – attualmente sarebbe ospite di Chenot. Per la Boschi, invece, si tratterebbe del primo soggiorno nell’hotel di Merano. Per la parlamentare – eletta alla Camera tra le polemiche nel collegio uninominale di Bolzano -è una prima volta con tanto di coincidenza, visto che l’ex ministra di Matteo Renzi troverà all’hotel Palace. E mentre l’ex segretario del Pd valuta di sbarcare in televizione con una trasmissione su Firenze, da più parti la permanenza contemporanea di Boschi i rilancia una vecchia ipotesi, raccontata nel dettaglio da Augusto Minzolini alcune settimane fa: i renziani pronti a fare un nuovo partito ereditando tutta la parte di Forza Italia che non seguirebbe Matteo Salvini. Pronti a passare in un nuovo partito guidato dall’ex segretario – raccontavano i retroscena – sarebbero già in molti, a partire da Renato Brunetta e soprattutto Paolo Romani, che ha fortissimi legami con Luca Lotti e la Boschi. Che in questi giorni alloggia nello stesso albergo di Berlusconi.