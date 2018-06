C’è una data per l’avvio della discussione sui vitalizi. Il presidente della Camera Roberto Fico ha convocato per mercoledì 27 giugno alle 8.30 l’ufficio di presidenza dove “presenterà la delibera per il superamento dei vitalizi“. Nella prima convocazione, il testo sarà illustrato e incardinato e sarà posto un limite per la presentazione degli emendamenti: il voto non è previsto per domani 27 giugno. “Il taglio ai costi della politica”, ha scritto poi su Facebook Fico, “è un tema su cui ci siamo concentrati da tempo ed è tra i principali obiettivi della legislatura. Il lavoro sulla delibera è stato costante e approfondito e verrà illustrato proprio domattina. Continueremo a lavorare per il superamento definitivo dei privilegi con tre obiettivi: taglio dei costi, trasparenza e partecipazione“.

L’abolizione dei vitalizi è una delle prime battaglie del Movimento e cavallo di battaglia su cui intendono puntare per dare segnali concreti di intervento nell’avvio della legislatura. Di Maio, che già più volte aveva annunciato avrebbero velocizzato le operazioni su questo punto, ha commentato la notizia su Twitter: “Domani finalmente iniziamo a togliere un privilegio insopportabile”, ha scritto, “il vitalizio degli ex parlamentari. Lo abbiamo detto e lo stiamo facendo. I prossimi saranno i pensionati d’oro. L’era dei privilegi è finita“.