“Berlusconi? Ci siamo sentiti pochi giorni fa, al mio compleanno. Sta bene sia fisicamente, sia politicamente. Ma è molto preoccupato per quello che potrebbe accadere all’economia di questo Paese”. Sono le parole dell’ex direttore del Tg4, Emilio Fede, nel corso della trasmissione Ecg Regione (Radio Cusano Campus). Fede poi commenta l’amicizia tra la fidanzata di Silvio Berlusconi, Francesca Pascale, e l’ex compagna del cantante Albano, Loredana Lecciso. Quest’ultima, infatti, la scorsa settimana ha pubblicato sul suo profilo Instagram un selfie che la immortala in Sardegna con Pascale. La foto, accompagnata dalla didascalia “Amiche per sempre”, è diventata virale sui social ed è stata rilanciata dal settimanale Oggi. “Non ho visto quella foto” – afferma il giornalista – “Io non leggo fotoromanzi. Conosco molto bene Francesca Pascale, la Lecciso non me la ricordo neanche. Ma mi sembra strano che la Pascale possa andare d’accordo con la Lecciso, non mi sembra una compagnia che lei si possa scegliere. Sarà stato un caso. La Lecciso è antica, la Pascale non è antica. A me la Lecciso è totalmente indifferente, non me ne frega un cazzo di lei, è l’immagine di una rottura di coglioni. La Pascale, invece, è una ragazza molto intelligente, sono stato io a presentarla a Berlusconi”. E chiosa: “Se Francesca è diventata amica della Lecciso, vuol dire che si annoiava. La conosco benissimo, l’ho fatta conoscere a Berlusconi, faceva parte del club Forza Silvio. L’ex moglie di Albano è una antica, anagraficamente parlando. La Pascale è bella, giovane, attraente. Io con la Lecciso non uscirei nemmeno a prendere un caffè. Mi rompe le palle”.