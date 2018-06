“Il censimento dei Rom di cui ha parlato il ministro Salvini? E’ soltanto un monitoraggio approfondito di quello che c’è all’interno dei campi Rom”. Così a Otto e Mezzo (La7) il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, motiva le discusse dichiarazioni del leader della Lega. E aggiunge: “E’ quello che le nostre sindache Appendino e Raggi hanno fatto a Torino e Roma. Vuol dire andare dentro ai campi, vedere chi c’è, quanto dichiara, quanti soldi ha effettivamente, se c’è chi non dichiara nulla e magari ha la Mercedes sotto casa”. “Come anche succede a tanti italiani” – ribatte la conduttrice Lilli Gruber – “Comunque, mi sembra di aver capito che Salvini parlasse di censimento”. “Parliamo di censimento nel senso di monitoraggio”, ribadisce il ministro M5s. Antonio Padellaro de Il Fatto Quotidiano osserva: “Abbiamo capito che si tratta di censimento. Ma io vorrei capire un’altra cosa: lei è una persona garbata e civile. Come fate voi del M5s a tollerare che ci sia un ministro dell’Interno che dica che “purtroppo i Rom italiani ce li dobbiamo tenere” o che parli di pacchia e strapacchia degli immigrati o che usi il termine ‘crociera’ per i migranti sulla nave Aquarius, approdata a Valencia grazie al governo spagnolo? Non vi rendete conto del danno che il ministro Salvini, continuando a fare il leader della Lega, sta provocando al governo e all’immagine del governo? E voi state zitti”. “No” – risponde Bonafede – “A me interessano le azioni del governo, che sono quelle di garantire la legalità rispetto al fenomeno dell’immigrazione. La nostra azione è assicurare che l’Italia smetta di portare sulle proprie spalle il peso dell‘immigrazione, a causa della sua posizione geografica”. “Questo lo diceva anche il ministro Minniti” – ribatte Padellaro – “ma non sosteneva: ‘E’ finita la pacchia’. Il ministro dell’Interno è un ministro di garanzia”. Bonafede continua a difendere Salvini, sottolineando che il ministro dell’Interno si è espresso in termini di azioni di governo. Poi aggiunge: “L’Italia finalmente sta alzando la testa e sta camminando a testa alta. Finora ha subito il fenomeno immigrazione, a vantaggio degli altri Paesi europei che se ne sono altamente fregati”. “Ma perché dice questo?” – replica Padellaro – “Siamo per caso stati sudditi di governi che ci hanno fatto camminare a testa bassa? Io rappresento un giornale che ha detto qualunque cosa sul governo Renzi e sugli esecutivi precedenti, però non mi sono mai sentito umiliato come cittadino italiano. Questo glielo devo dire. Perché usa questo linguaggio che, peraltro, non le appartiene? Richiama un antico e triste passato. Vi posso suggerire di uscire il vostro linguaggio, che è migliore di quello della Lega?”