“Io non mi ricordo di una telefonata con il signor Parnasi. L’ho visto due volte nella mia vita: la prima volta in campagna elettorale e nel momento in cui ho visto che finanziava sia me che il mio concorrente ho restituito i soldi. L’altra volta è stata per il progetto dello Stadio a Scalo Farini, quando noi gli abbiamo detto che non era realizzabile”. Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala sulla vicenda Parnasi, a margine della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa ‘Ricetta Milano’ a Palazzo Marino.