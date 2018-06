È in corso il Trooping the Colour, la cerimonia coi reggimenti del Commonwealth e del British Army, di fronte alla famiglia reale. Dopo l’esibizione, in cielo, dello squadrone acrobatico della Royal Air Force, parte l’inno inglese. Il principe George, il primo figlio di William e Kate, continua a parlare, quando a un certo punto interviene la cugina Savannah Phillips, di 7 anni. Sono loro due a rubare la scena ai reali e a Meghan Markle.