Dalla protesta alla festa, dalla rabbia all’euforia. Piazza Bocca della Verità a Roma è già gremita di supporter grillini venuti da tutta Italia per celebrare la nascita del ‘governo del cambiamento’ di cui il M5S è azionista di maggioranza. Tricolori e vessilli del Movimento 5 Stelle colorano la piazza romana: l’appuntamento, voluto da Luigi Di Maio dopo l’iniziale stop del Colle all’esecutivo giallo-verde per via del caso Savona, ha subito un cambio di registro, trasformandosi da momento di protesta contro la scelta Quirinale a occasione per festeggiare l’approdo dei 5 Stelle al governo. L’impeachment e le invettive contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono ormai un ricordo del passato.

Sul palco della prima piazza filo-governativa della storia grillina (dietro il quale campeggia un tabellone con la scritta #IlMioVotoConta su sfondo tricolore), sfilerà la squadra di governo M5S, a partire dal leader Luigi Di Maio, vicepremier del governo Conte e ministro dello Sviluppo Economico e del Lavoro. Attesi anche il garante Beppe Grillo – che è arrivato nella Capitale questa mattina – e il fondatore dell’Associazione Rousseau Davide Casaleggio, oltre al resto dello stato maggiore M5S. La festa del MoVimento è postata in diretta sulla pagina Faceboon di Luigi Di Maio.