Un 2 giugno più importante del solito, per festeggiare i 78 anni di storia della Repubblica italiana. Dopo giorni di tensione politica, durante i quali anche l’operato della più alta carica dello Stato, il presidente Sergio Mattarella, era stato messo in dubbio, portando l’Italia sull’orlo della crisi istituzionale, il varo del governo Conte ha abbassato i toni. E ora la ricorrenza del referendum del 1946 che trasformò il nostro paese in una Repubblica, arriva nel momento ideale per chiudere un periodo di scontro. Quella di oggi sarà anche la prima uscita istituzionale del Presidente del consiglio Giuseppe Conte, che come primo atto ufficiale celebra la ricorrenze più simbolica e importante per la vita e la storia della Repubblica italiana.

CRONACA ORA PER ORA



10:34 – Calenda: “Italia più forte di chi la vuole debole”

“#Festa della Repubblica. Festeggiamola preparandoci a difenderne i valori. L’Italia è più forte di chi la vuole debole. #FronteRepubblicano”, ha scritto su Twitter l’ex ministro Pd Carlo Calenda.

10:26: Di Maio: “Cinquestelle e Lega hanno unito l’Italia”

“Io credo che se non abbiamo unito l’Italia dal punto di vista geografico, sicuramente lo abbiamo fatto dal punto di vista delle istanze sociali”. Così Luigi di Maio, vicepremier e ministro del Lavoro, a margine della parata del 2 Giugno parlando della Lega e del Movimento Cinque Stelle. “Già da oggi pomeriggio sarò al lavoro al ministero, così come tanti altri ministri – ha aggiunto Di Maio – Se lavoreremo bene penso che potremo sempre più ricucire il Paese soddisfacendo le esigenze delle persone”.

10:18 – Salvini: “Sentirò ministri degli interni dell’Ue”

“Cosa dico a chi ha paura di questo Governo? Siamo eleganti, sorridenti, democratici. Nelle prossime ore sentirò i ministri degli interni di diversi paesi europei con cui collaborare e non litigare. Ci sta che chi era al governo e ora si farà un pò di sana e robusta opposizione non sia contento…”. Così il ministro dell’Interno Matteo Salvini a margine della parata del 2 giugno.



10:16

Il presidente della Repubblica è giunto ai Fori imperiali per presiedere la sfilata militare. Mattarella, arrivato a bordo della storica Lancia Flaminia decapottabile e scortato dai corazzieri a cavallo, si è seduto accanto ai presidenti delle Camere. Il neo premier Giuseppe Conte e il presidente della Corte costituzionale Giorgio Lattanzi completano le presenze delle alte cariche della Repubblica. In prima fila nella tribuna d’onore anche i due neo vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio.



10:13 – Mattarella: “Libertà e uguaglianza pilastri della società”

I “valori di libertà, giustizia, uguaglianza fra gli uomini e rispetto dei diritti sono il fondamento della nostra società ed i pilastri su cui poggia la costruzione dell’Europa. Dalla condivisione di essi nasce il contributo che il nostro Paese offre alla convivenza pacifica tra i popoli ed allo sviluppo della comunità internazionale”. Così il presidente Mattarella in un messaggio al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Generale Claudio Graziano, sottolineando come la Carta sia “architrave delle Istituzioni e supremo riferimento per tutti”.

10:04 – Fico: “Nessuno deve temere la democrazia”

“L’Italia è una Repubblica unita, un Paese forte e democratico e nessuno deve temere la democrazia”, ha detto il presidente della Camera Roberto Fico arrivando alle celebrazioni del 2 Giugno con la sindaca di Roma Virginia Raggi e il suo vice Luca Bergamo.

09:50 – Salvini: “Domani sarò in Sicilia, lavorerò per accordi di rimpatrio”

“Domani vado in Sicilia, è la nostra frontiera. Ci sono da migliorare gli accordi di rimpatrio con Paesi da cui arrivano migliaia di disperati e non possiamo permetterci né per loro né per noi di continuare a mantenerne alcune centinaia di migliaia in Italia”, ha detto il neo ministro dell’Interno Matteo Salvini arrivando alla parata del 2 Giugno.

09:24

Sulle note della Canzone del Piave, a 100 anni dalla conclusione della Prima guerra mondiale, Mattarella ha deposto la corona di fiori davanti alla tomba del milite ignoto, rimanendo alcuni istanti in raccoglimento al suono del ‘Silenzio’. Il tradizionale passaggio delle frecce tricolori ha concluso la solenne cerimonia che ha aperto le celebrazioni della Festa della Repubblica.

09:17

Sergio Mattarella, è arrivato all’Altare della Patria per la cerimonia del 2 Giugno e la deposizione dell’omaggio al milite ignoto. Il presidente della Repubblica è stato accolto da un lungo applauso delle tante persone presenti in piazza Venezia e dagli onori militari. Dopo aver ascoltato l’inno nazionale, Mattarella ha passato in rassegna il reggimento dei lancieri di Montebello e i reparti interforze schierati.

09:11 – Videomessaggio di Berlusconi: “Scendete in campo”

“Noi non possiamo che votare no alla fiducia a questo governo. L’ Italia ha bisogno di ben altro come nel’94 ci dobbiamo mobilitare per dare voce ad un Italia che non può identificarsi nel governo giallo verde nè nella sinistra”, afferma Silvio Berlusconi in un videomessaggio in occasione della festa della Repubblica. “In questi 25 anni abbiamo rappresentato la parte migliore dell’Italia, quella che chiede il cambiamento nella responsabilità e nella concretezza. E’ l’Italia del buon senso che lavora, delle persone, delle persone per bene che hanno competenze, l’Italia che vuole aiutare chi è rimasto indietro insomma la parte migliore del paese”, ha concluso Berlusconi.

9:05 – Conte arriva all’Altare della Patria

Il neo premier Giuseppe Conte è arrivato all’Altare della Patria, dove ha salutato le autorità militari ed è stato accolto dagli applausi della gente presente. Presenti davanti all’Altare della Patria anche altri ministri, tra cui quello alla Difesa Elisabetta Trenta, il presidente della Camera Roberto Fico e quello del Senato Maria Elisabetta Casellati. Il 2 Giugno “è la festa di noi tutti, tanti auguri a tutti”, ha detto il neo premier prima di arrivare a Piazza Venezia.