CRONACA ORA PER ORA - Il segretario del Carroccio nella Capitale: probabile un incontro con Di Maio per decidere sull'eventuale via libera allo spostamento di Savona dal ministero dell'Economia a un'altra delega, sotto l'egida del Quirinale. Per il Mef si fa il nome di Ciocca, ex Bankitalia. Conte intanto non fa lezione a Firenze: è ripartito per Roma

Ha lasciato la Lombardia per tornare a Roma e partecipare all’ennesima giornata di trattative per far partire il governo. Nel giorno numero 88 della peggiore crisi politica che l’Italia abbia mai vissuto, il pulsante per fare partire un esecutivo politico è di nuovo nelle mani di Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio sta valutando la proposta lanciata nel tardo pomeriggio di ieri da Luigi Di Maio. I due leader dovrebbero vedersi di nuovo oggi a Roma. Dopo essere stato ricevuto al Quirinale – primo incontro con Sergio Mattarella dopo averne chiesto l’impeachment e dunque la galera – il capo politico del M5s ha chiesto a quello della Lega di togliere Paolo Savona dall’indicazione per il ministro dell’Economia e magari dargli una delega meno “delicata” dal punto di vista dello sguardo dall’estero e quindi – dall’ottica del capo dello Stato – anche costituzionale. In questo modo è tornata a vivere l’ipotesi di un governo guidato da Lega e M5s. In via XX Settembre, secondo secondo Repubblica e Corriere della Sera, andrebbe Pierluigi Ciocca, ex vice direttore generale della Banca d’Italia, in passato molto vicino a Carlo Azeglio Ciampi e con ottime entrature a Bruxelles.

L’appello del capo politico del M5s è seguito “con molta attenzione” dal Colle, visto che anche Salvini in serata ha aperto. “La porta io non l’ho mai chiusa”, ha detto il leader del Carroccio da Genova.”Sono l’unico – ha aggiunto – che dal 4 marzo sta lavorando come un dannato per dare un governo a questo paese però un governo con una dignittà. Non è che se uno si alza male a Berlino a Parigi la mattina salta un ministro del governo italiano. Come stiamo facendo dal 4 marzo faremo la scelta migliore per il paese, delle belle idee in testa ce l’abbiamo”. Oggi, dunque, Salvini ha annullato gli impegni elettorali in Lombardia per le amministrative ed è tornato a Roma.

A spingere il numero uno della Lega a valutare la proposta di Di Maio cì sarebbe soprattutto il pressing dei suoi: secondo retroscena pubblicati dai vari quotidiani motli dirigenti del Carroccio sarebbero contrari a tornare alle urne a luglio – agosto. E in attesa che Salvini decida se dare il suo via libera a un governo con Giuseppe Conte premier e Savona al vertice di un altro dicastero – si parla degli Esteri o degli Affari Europei – il premier incaricato Carlo Cottarelli per ora resta in stand by.

CRONACA ORA PER ORA

14.09 – Rampelli (Fdi): “Pronti a fare la nostra parte”

“Siamo pronti a fare la nostra parte per aiutare l’Italia ad avere un governo, dopo gli eventi drammatici degli ultimi giorni. Non abbiamo fatto una questione di ministeri e di poltrone”. Così il capogruppo alla Camera di Fdi Fabio Rampelli all’ingresso di Montecitorio. Alla domanda se appoggerebbero un governo M5s-Lega anche senza il ministero della Difesa a Giorgia Meloni, Rampelli ha risposto: “Vediamo che forma prende il governo, non è un automatismo. Sicuramente non faremo sconti”.

13.37 – Ciocca: “Io ministro? Nessun fondamento”

“L’ipotesi, apparsa sui media, di una mia propensione o disponibilità a fungere da ministro è, oggi come in passato, destituita di qualsivoglia fondamento”. Lo afferma l’economista e ex vicedirettore generale di Bankitalia, Pierluigi Ciocca, commentando notizie di stampa che lo darebbero a via XX Settembre con il nuovo esecutivo.

13.24 – Cottarelli visita l’Aula di Montecitorio

Breve visita del presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli all’Aula di Montecitorio. Cottarelli prima di ora di pranzo ha lasciato la Sala Busti dove in questi giorni sta lavorando ed è sceso a sorpresa in Transatlantico. Accompagnato da alcuni commessi, è entrato nell’Emiciclo per lasciarlo da una delle uscite del retro Aula.

13.07 – Salvini arrivato a Montecitorio

Il leader della Lega Matteo Salvini è arrivato a Montecitorio. È entrato da un ingresso secondario, a bordo di un’auto.

13.04 – 400 sindaci apriranno la parata del 2 giugno

Saranno, anche quest’anno, circa 400 i sindaci che apriranno la parata del 2 giugno ai Fori Imperiali. I primi cittadini, in rappresentanza degli oltre 8mila Comuni italiani, sfileranno con la fascia tricolore, simbolo, sottolinea la Difesa, “di un Paese che trova la sua unità e identità a partire dai territori nella fratellanza, uguaglianza e giustizia, principi sui quali si fonda la Carta costituzionale italiana”. Per celebrare la 72esima Festa della Repubblica – Uniti per il Paese lo slogan scelto – sfileranno 5mila persone appartenenti ai corpi militari e civili, 260 bandiere e stendardi, 14 bande e fanfare militari, 58 cavalli, 11 unità cinofile e 70 veicoli.

12.54 – Moscovici: “Sull’economia italiana voci infondate e inopportune”

Sull’economia italiana “ci sono voci infondate e inopportune”, al contrario “l’Italia emerge da un lungo periodo di crisi” con “miglioramenti reali”, quindi “bisogna concentrarsi su questi fatti piuttosto che speculare”. Così il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici.

12.45 – Salvini: “Io al Quirinale? Portate pazienza”

“Vado al Quirinale? No. Non ho niente da dire, portate pazienza. Fatemi andare”. Così Matteo Salvini, giacca blu e libro di Carofiglio sotto braccio, trolley in mano, ha cercato più volte di dribblare i cronisti, su domande varie tra cui un eventuale spostamento di Savona ad un altro ministero, che lo attendevano all’uscita del Terminal 1 a Fiumicino.

12.42 – Salvini atterratto a Roma

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, è arrivato alle 12.10 all’aeroporto di Fiumicino da Milano con un volo di linea di Alitalia.

12.40 – Moscovici: “Inammissibili interferenze sull’Italia”

“Il processo democratico è sempre in corso” in Italia, “vedremo quando e a cosa arriverà a conclusione” ma intanto “sarebbe inammissibile speculare e ancor più interferire”. Così il commissario Ue agli affari economici Pierre Moscovici, sottolineando che “è la democrazia che ha l’ultima parola, non ci devono essere piani qui o là che la contraddicano”. “Sono gli italiani che decideranno del loro destino” e come Commissione “siamo pronti a lavorare con i nuovi interlocutori a partire dal momento della loro entrata in carica come con tutti i governi europei”

12.36 – Wall Street Journal: “Crisi italiana diversa da quelle già viste in Europa”

La “tumultuosa” settimana vissuta dall’Italia sui mercati finanziari e “alcuni preoccupanti segnali di contagio” hanno indotto gli “inevitabili allarmi” su un ritorno della crisi del debito e sul possibile “collasso” della moneta unica. Lo scrive il Wall Street Journal, aggiungendo che “tuttavia la situazione in Italia oggi è molto diversa dalle crisi che hanno afflitto l’eurozona tra il 2010 e il 2015”. La situazione, scrive il quotidiano finanziario Usa, è “allo stesso tempo potenzialmente più grave, ma anche risolvibile più facilmente”.

12.24 – Conte è a Firenze, è solo arrivato in ritardo

E’ arrivato con un po’ di ritardo ma il professor Giuseppe Conte ha tenuto regolarmente lezione all’Ateneo di Firenze dove insegna diritto privato. Subito dopo dovrebbe ripartire per Roma.

12.22 – Lunga telefonata Mattarella-Fico

Lunga telefonata fra il presidente della Camera Roberto Fico e il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo si apprende da fonti parlamentari.

11.48 – Martina: “Paese appeso agli egoismi di Salvini e Di Maio”

“Il Paese è appeso da 90 giorni agli egoismi di Salvini e Di Maio. Altro che nuova politica, qui siamo al peggio del peggio. Risparmino agli italiani altri giorni pericolosi e dicano ora definitivamente se sono in grado o meno di avanzare un’ipotesi di governo”. Lo dice il segretario reggente del Partito democratico Maurizio Martina.

11.41 – Toninelli: “Se non si fa il governo, al voto il 29 luglio”

“I cittadini a casa devono prendere atto dello sforzo del MoVimento 5 Stelle di dare al Paese un governo del cambiamento, che per la prima volta è vincolato a un contratto messo nero su bianco: buttarlo via sarebbe uno spreco immane. Se non si dovesse fare? Andremo il 29 luglio tranquillamente al voto”. Lo scrive in un post su Fb Danilo Toninelli, capogruppo al Senato del M5S.

11.32 – M5s conferma la manifestazione in piazza il 2 giugno

“Le grandi rivoluzioni, i grandi cambiamenti passano dal voto, dalla valorizzazione del voto del popolo, dalla volontà popolare. Siamo in un momento storico, dobbiamo passare dalla seconda alla terza Repubblica. Per questo ci dobbiamo riunire e vorremmo che veniste tutti a Roma sabato 2 giugno per sventolare insieme la bandiera italiana”. Lo scrive il deputato M5s Riccardo Fraccaro in un post sul blog delle stelle dove rinnova l’invito alla piazza del 2 giugno: “Ci troveremo in piazza della bocca della verità per ricordare tutti insieme al mondo intero che il voto degli italiani conta davvero”.

11.30 – Sibilia (M5s): “Fdi? Ok se rispetta il contratto”

“Se si sta al contratto la discussione è aperta a tutti e nel governo può stare anche Fratelli d’Italia”. Così Carlo Sibilia, arrivando a Montecitorio, risponde a chi gli chiede se i 5S siano disponibili all’ingresso di Fdi di Giorgia Meloni nel governo.

11.15 – Di Maio arrivato a Montecitorio

Il leader del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio è arrivato a Montecitorio. Non ha risposto alle domande dei giornalisti ed è stato salutato da alcune persone che gli hanno fatto gli in bocca al lupo per il governo.

11.02 – Meloni annulla gli appuntamenti elettorali in Puglia

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha annullato gli appuntamenti elettorali previsti per oggi in Puglia.

10.56 – Gelmini: “Ieri telefonata Berlusconi-Salvini”

“Ieri il presidente Berlusconi ha sentito Salvini e ha ribadito la nostra posizione. Il leader di Forza Italia è stato colui che ha fondato il centrodestra, il centrodestra è arrivato primo alle elezioni e non ha avuto la maggioranza ma ha raccolto il 37% dei consensi sulla base di un programma che è stato sottoscritto da Berlusconi, dalla Meloni e da Salvini, quindi per noi si va avanti con questa coalizione. Mai sarà Berlusconi a rompere il centrodestra, perché il centrodestra è garanzia di buon governo”. Lo ha detto Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, intervenendo a “Mattino Cinque”, su Canale 5.

10.51 – Bossi: “Non impiccarsi su Savona”

È fiducioso che oggi si riesca a fare un governo? “Spero, piuttosto che impiccarsi sul professor Savona”, è la risposta del fondatore della Lega Umberto Bossi a chi gli chiedeva un commento sul governo, entrando a Montecitorio. Alla domanda se Salvini debba accettare la proposta del M5s di far partire un governo, con Paolo Savona a un ministero diverso da quello dell’economia, Bossi si è limitato a dire: “Dico solo che non possono impiccarsi su Savona”.

10.43 – Conte ripartito per Roma, sostituito per la lezione a Firenze

Niente lezione stamani all’Ateneo di Firenze per il professor Giuseppe Conte che è stato sostituito da uno dei suoi assistenti. Secondo quanto si apprende Conte ieri, dopo la lezione tenuta nel pomeriggio, è ripartito per Roma, dove risiede, e stamani non avrebbe preso il treno per Firenze.

10.23 – Possibile nuovo incontro Di Maio-Salvini

Potrebbe tenersi oggi un nuovo vertice tra i due leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, che ha lasciato la Lombardia -dove oggi aveva una serie di incontri pubblici- richiamato a Roma. Dal M5S spiegano che un incontro non è ancora in agenda, ma è possibile si tenga già nelle prossime ore.

10.21 – Casellati uscita dal Quirinale

Il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati ha appena lasciato il Quirinale.

10.01 – Cottarelli alla Camera

Il presidente del Consiglio incaricato Carlo Cottarelli è giunto a Montecitorio ed è al lavoro nella sala dei Busti che gli è stata messa a disposizione dalla Camera.

9.50 – Giovannini: “Cottarelli o M5s-Lega? 50 e 50”

Da statistico direi che siamo al 50% dell’uno e dell’altro”. Così Enrico Giovannini, portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, ai cronisti che gli chiedevano a margine del Festival dello Sviluppo Sostenibile se ritenesse più probabile a questo punto un governo Cottarelli o un esecutivo Lega-Movimento 5 Stelle. “Stiamo seguendo tutti l’evolversi della situazione. Quello che però importa, a mio parere, è la chiarezza su dove vogliamo andare”.

9.40 – Salvini cancella appuntamenti in Lombardia e torna a Roma

Il segretario della Lega Matteo Salvini “non parteciperà questa mattina a questa iniziativa, si scusa ma in questo momento è stato chiamato a Roma” per la trattativa sul governo: lo ha annunciato il deputato Fabrizio Cecchetti alla prima tappa degli appuntamenti elettorali che erano in programma oggi in Lombardia. Salvini era atteso da decine di sostenitori e altrettanti giornalisti al gazebo leghista di Bareggio, dove si voterà per le Comunali il 10 giugno. Dopo Cecchetti anche un altro deputato della zona, Massimo Garavaglia, ha sottolineato al microfono “l’importanza” del momento politico a Roma, per tranquillizzare i presenti. .