“L’impeachment non si può fare? Sbagliato, si può fare. E se la Lega non arretra è una certezza assoluta”. Luigi Di Maio, capo politico del M5s, ha attaccato di nuovo, su Facebook, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “Chiediamo lo stato d’accusa cosicché alle prossime elezioni non ci sia un Capo dello Stato che blocchi il governo del cambiamento. Gli italiani hanno bisogno di un nuovo Presidente” ha concluso Di Maio.