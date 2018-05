Clamorosa gaffe per Silvio Berlusconi al termine di un comizio elettorale ad Aosta, dove domenica 20 maggio si vota per le regionali. Quando il coordinatore regionale di Forza Italia, Massimo Lattanzi, gli offre dei regali (un quadro realizzato da un’artista valdostana e a un tipico cavallino in ceramica) l’ex premier si lancia in una battuta: “Posso scegliere? Preferisco lei” dice indicando la ragazza salita sul palco per dargli gli omaggi. “Ma è mia figlia!” gli fa notar il coordinatore, che poi aggiunge: “Sei un buongustaio”. Visibile l’imbarazzo della giovane, che pur senza dire una parola mostra un’espressione del viso e degli occhi decisamente eloquente

Il video è di AostaOggi.tv