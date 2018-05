CRONACA ORA PER ORA - Mattarella riceverà le delegazioni di M5s e Lega in separata sede: alle 16 e 30 la prima, alle 18 la seconda. A quel punto si saprà finalmente quanto le due forze politiche avranno riferito al Colle: i termini del contratto di governo. E soprattutto l'identità del presidente del consiglio. Per individuarlo i due leader si sono visti fino a notte fonda. Il docente di Economia alla Statale di Milano non smentisce di essere in lizza: "No comment"

Giulio Sapelli o Giuseppe Conte. Sono due i nomi in lizza per la poltrona di presidente del Consiglio del governo Lega e Movimento 5 stelle. Nel pomeriggio i leader dei due partiti saliranno al Colle separati: il primo appuntamento con Sergio Mattarella è per Luigi Di Maio e i capigruppo M5s alle 16.30, poi alle 18 toccherà a Matteo Salvini con i capigruppo del Carroccio.

Sapelli, docente di Storia economica all’Università degli Studi di Milano ed editorialista del Messaggero, non smentisce di essere stato interpellato: “Non parlo di me da sempre, ho fatto della riservatezza la mia cifra di vita. E quindi non commento. Però, da quanto ho letto, il programma M5s-Lega è un buon programma e come cittadino lo condivido”. I 5 stelle sull’altro fronte hanno invece proposto il nome di Giuseppe Conte, ordinario di diritto privato all’Università di Firenze, vicepresidente del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, già indicato da Di Maio nella sua squadra di governo come ministro per la Pubblica amministrazione.

Dopo la telefonata di ieri sera del capo politico M5s al Quirinale, oggi è arrivata la convocazione. I due illustreranno i termini del contratto di governo e il profilo di chi hanno scelto per guidarli. Di Maio e Salvini si sono visti fino a notte fonda all’hotel President di Largo Augusto, in pieno centro a Milano. Un vertice lungo, il quarto del weekend tra riunioni tecniche con le rispettive delegazioni al Pirellone e incontri a due nello studio da commercialista del deputato M5s Stefano Buffagni.

La chiamata al Quirinale: “Pronti a riferire”

D’altra parte, come racconta Fabrizio d’Esposito il Fatto Quotidiano in edicola, l’identità del nuovo presidente del consiglio non è stata rivelata neanche nella telefonata fatta domenica sera dal capo politico del M5s al Quirinale. Ad attenderla Ugo Zampetti, segretario generale della presidenza della Repubblica. “Può dire al presidente che siamo pronti a riferire domani, su presidente del Consiglio, squadra dei ministri e programma. È tutto pronto”, ha detto Di Maio al Colle che era in attesa di una risposta. Ma al Quirinale la sensazione è che il nome “politico” del premier non ci sia ancora. Una certezza, o quasi. “Di Maio non ci ha fatto alcun nome, a questo punto bisogna aspettare domani”. Cioè oggi, quando Mattarella incontrerà gli esponenti di Lega e M5s.

Attesa per oggi la convocazione del Colle

“Dobbiamo definire tutti i dettagli, quindi diamo il massimo. Ho incontrato Salvini, è stato un incontro che è servito a rifinire gli ultimi dettagli di questo governo”, spiegava il leader del M5s. Nessuna risposta ai cronisti che gli chiedevano se il nome del premier terzo potesse davvero essere quello dell’ex ministro Giulio Tremonti. Opzione improbabile, ma in queste ore il toto Palazzo Chigi è letteralmente impazzito. Soprattutto dopo l’insistenza dello stesso Di Maio nella serata di ieri. “Un premier tecnico? Mai. Sarà un premier politico“. Ma se è vero che i leader di M5s e Lega hanno fatto un passo indietro in favore di una figura terza, quale sarà a questo punto il nome “politico” che indicheranno al Quirinale? E si tratterà di un politico più di area pentastellata o leghista?

Il toto premier: il ticket Fraccaro – Giorgetti, la staffetta

Secondo il Corriere della Sera, domenica pomeriggio Di Maio avrebbe provato ad avanzare il nome di Alessandro Di Battista, subito bocciato dai leghisti. Altri retroscena raccontano invece di un possibile ticket tra il pentastellato Riccardo Fraccaro e il leghista Giancarlo Giorgetti, con quest’ultimo che, con il passare delle ore, aumenta le sue chance di andare a Palazzo Chigi. Ma spunta anche un’altra ipotesi, quella iniziale: la staffetta tra Di Maio e Salvini. Un’opzione che, secondo alcune fonti a conoscenza della trattativa, avrebbe visto la contrarietà della Lega mentre nella giornata di ieri sono tramontate alcune ipotesi esterne ai due partiti avanzate nei giorni scorsi. Ha dichiarato di non essere interessato a un incarico di governo, per esempio, l’ex rettore della Bocconi Guido Tabellini, mentre nel dibattito è finito il nome di Gianluca Vago, rettore della università degli Studi di Milano. Torna d’attualità anche l’economista Carlo Cottarelli, che secondo alcuni quotidiani avrebbe trascorso il week end a Milano.

Il leghista Molteni: “Premier? Magari era con loro al tavolo”

“Se Salvini e Di Maio hanno il nome? Credo proprio di sì. Se non fosse stato così non avrebbero chiamato il capo dello Stato dicendogli di essere pronti a salire al Colle e a conferire. Il premier rischia di essere marginale, con un programma già scritto? Io credo che sia stato coinvolto. Magari era anche seduto a quel tavolo, non date tutto per scontato”, ha detto ad Agorà Nicola Molteni, componente della delegazione leghista incaricata di concordare il contratto di governo con quella del M5s. “Per rispetto delle prerogative del capo dello Stato – ha aggiunto il parlamentare del Carroccio – Salvini e Di Maio, presenteranno il nominativo unico e secco. Unitamente al nome verrà presentata anche la bozza di contratto che sarà la base programmatica, la Bibbia rispetto alla quale il nuovo governo, se nascerà, troverà i dettami politici su cui muoverà i passi”.

Alla 14 e 30 si riprende a discutere di contratto

Nella notte, alla fine del summit dell’hotel President, Salvini è stato il primo a lasciare l’albergo. Nella hall sono rimasti i membri della delegazione pentastellata: Vincenzo Spadafora, Stefano Buffagni, Pietro Dettori, oltre allo stesso Di Maio. Lasceranno l’albergo solo a tarda notte per poi dirigersi in mattinata a Roma. Da oggi, infatti, la trattativa torna nella Capitale: in attesa di salire al Quirinale, alle 14 e 30 le delegazioni dei due partiti si vedranno negli uffici della Lega a Montecitorio per continuare a discutere del contratto di governo. “Non ci sono temi dove non c’è accordo”, diceva ieri la pentastellata Laura Castelli lasciando il Pirellone. Il leghista Gian Marco Centinaio confermava: “Mancano i punti e le virgole“. È il caso di metterle e pure in fretta quelle virgole. Nomi a parte, infatti, Mattarella ha già fatto capire di volere studiare a fondo il programma.

CRONACA ORA PER ORA

Ore 11.45 – Luigi Di Maio è rientrato a Roma

Luigi Di Maio è rientrato questa mattina a Roma da Milano. Il leader pentastellato è giunto poco dopo le 11 all’aeroporto di Fiumicino con un volo di linea Alitalia.

Sorridente, collegato con l’auricolare al telefono, Di Maio, salutato più volte ed incoraggiato ad andare avanti nel suo lavoro da passeggeri e operatori aeroportuali durante il suo breve transito compiuto nello scalo, ha quindi raggiunto l’uscita del Terminal 1 per poi salire a bordo di un taxi con il quale si è poi diretto a Roma.

Oggi, alle 16:30, Di Maio guiderà la delegazione del M5s, composta dal senatore Danilo Toninelli e dall’onorevole Giulia Grillo, che andrà al Quirinale per le consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Ore 10 – Il leghista Molteni: “Presenteremo un nominativo unico e secco”

“Per rispetto delle prerogative del capo dello Stato Matteo Salvini e Luigi di Maio, presenteranno il nominativo unico e secco. Unitamente al nome verrà presentata anche la bozza di contratto che sarà la base programmatica, la Bibbia rispetto alla quale il nuovo governo, se nascerà, troverà i dettami politici su cui muoverà i passi. Se Salvini e Di Maio hanno il nome? Credo proprio di sì. Se non fosse stato così non avrebbero chiamato il capo dello Stato dicendogli di essere pronti a salire al Colle e a conferire. Il premier rischia di essere marginale, con un programma già scritto? Io credo che sia stato coinvolto. Magari era anche seduto a quel tavolo, non date tutto per scontato”, lo ha detto Nicola Molteni, parlamentare della Lega Nord che sta partecipando al tavolo di confronto con il M5s per la stesura del contratto di governo, ad Agorà, il programma di RaiTre condotto da Serena Bortone.