L'incidente si è verificato alle 7.15 all'Istituto tecnico industriale Montani del comune marchigiano. L'ipotesi è che a causarlo siano state delle infiltrazioni d'acqua. I vigili del fuoco sono al lavoro per verificare i danni, ma da quanto si apprende le lezioni sono iniziate comunque nelle altre aule dell'edificio

È crollato un’ora prima dell’arrivo degli studenti il tetto di un’aula dell’Istituto tecnico industriale Montani di Fermo. L’incidente in cui non sono stati registrati feriti perché è avvenuto alle 7.15 del mattino quando ha ceduto una capriata. Inizialmente l’edificio è stato chiuso per consentire ai vigili del fuoco di fare le opportune verifiche strutturali, ma da quanto si apprende le lezioni sono iniziate comunque nelle aule vicine a quella danneggiata.

L’ipotesi è che il crollo sia stato causato da alcune infiltrazioni d’acqua. Nel mirino anche l’età dell’edificio: l’aula in cui si è verificato l’incidente, infatti, è sede del triennio e si trova nella parte più antica della struttura. Le operazioni di messa in sicurezza stanno continuando in queste ore, ma i tecnici della provincia di Fermo devono procedere con cautela perché l’Istituto tecnico si trova a fianco delle puntellature della chiesa di Sant’Agostino, danneggiata dal terremoto del 2016.