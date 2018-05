“Continuiamo a chiedere a Silvio Berlusconi un gesto di responsabilità per far nascere l’esecutivo”. E se invece sostiene il governo neutrale, “l’alleanza di centrodestra finisce”. La Lega insiste e ci crede ancora. Quando ormai i giochi sembrano chiusi e l’unica strada da discutere pare quella del ritorno al voto, dal Carroccio continuano ad arrivare segnali. E questa volta sono rivolti all’ex Cavaliere. A parlare è stato questa mattina il capogruppo del Carroccio alla Camera e braccio destro di Salvini Giancarlo Giorgetti. Ma poco prima lo aveva detto anche il collega al Senato Gianmarco Centinaio: “A Di Maio e Berlusconi chiediamo: fate un passo laterale, andiamo da Mattarella tutti insieme e troviamo una soluzione politica”. Ma a prescindere dall’esito di una proposta che appare destinata a fallire, è la prova che qualche dubbio comincia ad affiorare sulle elezioni in piena estate. Dubbi che il presidente Mattarella aveva già espresso nella mossa di un “governo di servizio” per sbloccare l’impasse delle forze politiche le cui trattative si sono protratte per due mesi infilando solo fallimenti. “Ammetto anche io che il 22 luglio è una data abbastanza rischiosa”, ha aggiunto Centinaio. E dall’altra parte Luigi Di Maio, intervistato a Non Stop News su Rtl 102.5, ha ammesso “un rischio astensione” se si votasse il 22 luglio “e l’astensione è un dramma”. Ma la responsabilità è di Salvini e almeno, ha commentato, se si vota “sarà un ballottaggio tra noi e la Lega, tra il cambiamento e un finto cambiamento“. Ma i contatti non sembrano conclusi. Di Maio ha anche definito il rapporto con Salvini “complicato” nonostante avesse “enormi potenzialità” ma, “se non è libero non porta da nessuna parte. Se non toglie i voti dal freezer…”.

Dal fronte Forza Italia, una prima risposta alla Lega è arrivata da Giorgio Mulè, portavoce dei parlamentari azzurri: “Il passo indietro di Berlusconi corrisponderebbe a voler totalmente dimenticare chi siamo e che cosa abbiamo chiesto. Sarebbe l’ultimo atto di una mortificazione politica” ha detto a 24Mattino su Radio24. Le probabilità di un passo indietro di Berlusconi sono “meno di zero”.

Di sicuro M5s e Lega restano sul no al governo “di servizio” che si prepara a nominare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Per Di Maio, in particolare, “significherebbe portare al governo persone che non hanno una connessione con la popolazione e rischierebbero solo di far quadrare i conti con un effetto simile a quello del governo Monti“. Sono quasi le stesse parole della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni: “Nel 2011 era lo spread, ora l’aumento dell’Iva – scrive su facebook – Cambiano le ‘minacce’ ma la volontà di calpestare la sovranità popolare è la stessa. No ad un Monti-bis, no a governi tecnici, no ad un altro colpo di Stato mascherato”.

La colpa del ritorno al voto, dice Di Maio, è di Matteo Salvini: “Volevo capire se Salvini c’era o ci faceva e per 55 giorni ho provato a proporgli un governo assieme. L’unica cosa che gli ho chiesto è staccati da Berlusconi ma lui ha preferito Berlusconi a tutto questo. Ne risponderà alla storia e agli italiani soprattutto alle prossime elezioni perché se si sta andando al voto è perché lui ha scelto la restaurazione alla rivoluzione”. La Lega, sottolinea il leader grillino, “è una forza con enormi potenzialità ma se non è libera non può fare nulla per questo Paese. Sarà interessante vedere questo signore in campagna a dire ‘io voglio cambiare questo Paese’ con Berlusconi”. Il leader dei Cinquestelle rivendica il fatto che lui e i suoi sono stati gli “unici ad aver provato a fare un governo, siamo stati lineari di fronte al Colle e al popolo italiano. Non siamo stati eletti per entrare in parlamento e starcene lì a bivaccare, la grande sfida era passare dalle parole ai fatti”.

Ma anche il capo del M5s si dice “consapevole che c’è un rischio astenionismo” con elezioni fissate al 22 luglio e “l’astensionismo è un dramma”. “Sarà un ballottaggio“, assicura in ogni caso. Pd e Forza Italia “andranno sempre più verso un decremento dei voti e ciò permetterà una polarizzazione, ovvero: agli italiani di scegliere tra un cambiamento e un finto cambiamento”. “Noi non volevamo arrivare a questo, capiamo che il voto a luglio non ha precedenti”, aggiunge il leader del M5S che, a chi gli chiede se aggiungerà nuove priorità ai punti del programma elettorale, risponde: “vogliamo aggiungere un risultato, l’abolizione dei vitalizi alla Camera. Se lo facciamo credo che avremo segnato un primo punto”. E se non ci sarà una maggioranza nemmeno il 23 luglio, com’è molto probabile? “Se Salvini si ripresenterà in coalizione con Berlusconi saremo punto e daccapo. Queste coalizioni non nascono per un’ideale ma per fini elettorali”.