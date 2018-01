Due guide alpine 40enni del Baden Wurttemberg erano impegnate nella discesa di una cascata ghiacciata a 1.800 metri nella zona di val di Ciavei, in Vallunga. Il primo ha cercato invano di avvertire il compagno che stavano per essere centrati dalle masse nevose. Per oltre quattro ore i soccorritori hanno setacciato, senza esito, il cono della valanga

Un iceclimber tedesco è stato travolto da una valanga e risulta ancora disperso. Lui e a un altro arrampicatore, due guide alpine 40enni del Baden Wurttemberg, erano impegnati nella discesa di una cascata ghiacciata a 1.800 metri di quota nella zona di val di Ciavei, in Vallunga, vicino alla località altoatesina di Selva di Val Gardena. Durante la discesa il primo si è accorto che stavano per essere centrati da una valanga e ha cercato di avvertire il compagno di cordata, che si trovava sotto di lui. L’uomo però è stato travolto dalle masse nevose e attualmente risulta ancora disperso. Per oltre quattro ore i soccorritori hanno setacciato, senza esito, il cono della valanga. In serata sono state sospese le ricerche, che riprenderanno giovedì mattina.

Il suo amico, rimasto solo lievemente ferito, è stato anche il primo a lanciare l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e l’elisoccorso. I soccorritori hanno più volte controllato l’intera zona con le sonde e con un apparecchio che localizza metallo sotto la neve, ma senza successo. Il tedesco è stato travolto dalle masse nevose, che si erano staccate molto più in alto sul pendio. Lunga la discesa verso valle la valanga ha accumulato velocità e massa, seppellendo l’arrampicatore che purtroppo non aveva con sé l’Arva, l’apparecchio elettronico per la localizzazione di dispersi sotto la neve.