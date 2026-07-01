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Ultimo aggiornamento: 16:16

Wimbledon, Sinner-Borges: l’azzurro vince anche il secondo set. La reazione nel momento decisivo | La diretta

di Domenico Cannizzaro
Il portoghese ha servito per il set nel secondo, ma da lì il numero uno al mondo ha cambiato passo, ottenuto il controbreak e poi dominato il tie-break
Wimbledon, Sinner-Borges: l’azzurro vince anche il secondo set. La reazione nel momento decisivo | La diretta
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Momenti chiave

  • Sinner vince il secondo set
  • 2° set, Sinner-Borges 5-5: controbreak dell'azzurro
  • 2° set, Sinner-Borges 1-2: break del portoghese
  • Sinner vince il primo set
  • Si comincia!
  • Sinner-Borges, si inizia alle 14:30
    • 16:16

      Entrambi vanno negli spogliatoi

      Al termine del secondo set entrambi hanno lasciato il campo e sono andati negli spogliatoi.

    • 16:14

      Sinner vince il secondo set

    • 16:13

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Borges 6-2

    • 16:12

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Borges 5-2

    • 16:11

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Borges 4-2

    • 16:10

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Borges 3-2

    • 16:09

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Borges 2-2

    • 16:09

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Borges 1-2

    • 16:09

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Borges 1-1

    • 16:08

      TIE-BREAK 2° set, Sinner-Borges 0-1