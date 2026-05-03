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Ultimo aggiornamento: 19:14

Non c’è storia: Sinner demolisce Zverev e trionfa anche a Madrid. È record: quinto Masters 1000 consecutivo

L'azzurro batte nettamente il rivale tedesco in 58 minuti con il punteggio di 6-1, 6-2. Parigi, Indian Wells, Miami, Montecarlo e adesso Madrid: mai nessuno era riuscito in questa impresa
Non c’è storia: Sinner demolisce Zverev e trionfa anche a Madrid. È record: quinto Masters 1000 consecutivo
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Momenti chiave

  • Sinner è un robot, Zverev sbaglia troppo: la finale è un dominio | Commento
  • Sinner: "L'anno prossimo cercherò di parlarvi in spagnolo"
  • Sinner: "Dietro ciò c'è tanto lavoro, impegno e dedizione"
  • SINNER VINCE IL MASTERS 1000 DI MADRID!
  • Doppio break Sinner! Secondo set: 5-2
  • Break Sinner! Secondo set: 2-1
  • Sinner vince il primo set!
  • Break Sinner! Primo set: 4-0
  • Break Sinner! Primo set: 2-0
  • Sinner-Zverev, la finale di Madrid
    • 18:37

      Sinner è un robot, Zverev sbaglia troppo: la finale è un dominio | Commento

      Più che una finale, sembrava uno dei primi turni in cui Jannik Sinner domina dall’inizio alla fine. Contro Zverev non c’è mai stata partita. Lo dicono i numeri: 6-1, 6-2 in 58 minuti. Lo dicono anche le statistiche: 74% di prime in campo per Sinner, 27 punti vinti su 29 con la prima di servizio, zero palle break concesse. Un dominio. Ci sono i demeriti di Zverev senza dubbio: impreciso, tanti errori banali e arrivati in sequenza. Ma sono errori che nella maggior parte dei casi sono stati di frustrazione davanti all’onnipotenza dell’avversario, che a tratti ha fatto vedere un tennis di qualità altissima. Il servizio è ormai una garanzia (8 ace in una partita così breve non sono pochi), ma anche i “nuovicolpi ormai sono consolidati: Sinner gioca tante palle corte e lo fa bene.

      Un match indirizzato già dall’inizio, quando Sinner ha strappato il doppio break ed è salito sul 4-0. Ma nel primo parziale sono stati più i demeriti di Zverev (sei non forzati dopo quattro game) che i meriti di Sinner, che si è limitato soltanto a non sbagliare e rimanere solido e concentrato come sempre. Nel secondo set invece Zverev ha in realtà provato a fare qualcosa di diverso e nei primi game sembrava più concentrato, ma Sinner ha notevolmente alzato i giri del motore, sfoggiando a tratti un tennis davvero incredibile. Ne è venuto fuori un dominio totale: una finale durata meno di un’ora non si vede tutti i giorni.

    • 18:27

      È il momento della premiazione

      Sinner riceve e alza la coppa: foto di rito per il campione davanti ai tantissimi fotografi presenti. È il suo primo titolo a Madrid.

    • 18:24

      Sinner: “L’anno prossimo cercherò di parlarvi in spagnolo”

      “Prima di tutto, Sascha, è stata per te una gran settimana, so che oggi non è stata la tua miglior giornata. Ora ti auguro il meglio. Grazie al mio team per spingermi e credere in me, stiamo facendo qualcosa di incredibile. Arrivare qui è stata una bellissima sensazione, grazie anche al pubblico per tutto il torneo. L’anno prossimo cercherò di parlarvi in spagnolo”, ha poi dichiarato Sinner prima della premiazione. 

    • 18:20

      Zverev: “Congratulazioni a Jannik, è di gran lunga il migliore del mondo al momento”

      “Sono dispiaciutissimo per la finale, non era la mia miglior giornata. Congratulazioni a Jannik, è di gran lunga il migliore del mondo al momento. Non c’è chance per quasi nessuno di noi. State facendo un gran lavoro, ma magari al Roland Garros concedetevi una pausa”, ha dichiarato Alexander Zverev scherzando nel post gara. 

    • 18:15

      Sinner: “Dietro ciò c’è tanto lavoro, impegno e dedizione”

      “È difficile da spiegare. Ho cominciato molto bene la partita dopo il break, non credo che Zverev abbia giocato il suo miglior tennis e io ne ho approfittato. Sono soddisfatto del mio livello, un titolo come questo vuol dire tanto per me. È una vittoria incredibile. Cinque Masters 1000 consecutivi? C’è molto lavoro, impegno e dedizione ogni giorno. Sono risultati che vogliono dire tanto per me e sono contento di continuare a credere in me stesso ogni giorno e in ogni allenamento. Si parla di me, ma si deve parlare anche del team”, così Sinner ha commentato l’incredibile vittoria a Madrid contro Zverev in finale.

    • 18:10

      SINNER VINCE IL MASTERS 1000 DI MADRID!

      Non c’è mai stata una finale: Jannik Sinner demolisce Alexander Zverev in 58 minuti (6-1, 6-2) e trionfa a Madrid. L’azzurro sigla un altro record: è il primo tennista della storia a vincere cinque Masters 1000 consecutivi. È un periodo pazzesco per il numero uno al mondo: è il suo nono titolo 1000 in carriera, ora le vittorie nei 1000 sono 28 consecutive, a -1 dalle 29 di Federer. Nella sua bacheca manca soltanto Roma.

    • 18:06

      Doppio break Sinner! Secondo set: 5-2

      La finale è un dominio totale. Sinner ottiene il doppio break giocando un altro game perfetto, con Zverev che continua a sbagliare e si dispera. L’emblema del match è l’ultimo punto di questo game: uno scambio dominato da Sinner, che chiude poi con un diritto a sventaglio potentissimo sulla riga. L’azzurro servirà per il titolo.

    • 18:02

      Secondo set: Sinner-Zverev 4-2

      Chance che per Zverev però non arriva: Sinner continua a servire bene, il tedesco continua a sbagliare quasi per frustrazione. Battuta tenuta a 0, è 4-2.

    • 17:58

      Secondo set: Sinner-Zverev 3-2

      Zverev prova a scuotersi: buon game tenuto a 15, con tre ottime prime. Il tedesco sta tentando di costruirsi una chance in risposta per provare a rientrare in questa finale.

    • 17:56

      Secondo set: Sinner-Zverev 3-1

      Due ace, altre due prime vincenti. In mezzo un errorino. Sinner conferma il break: 6-1, 3-1 in 43 minuti.