A Reggio Emilia vincono la noia e le polemiche. Allegri però se la prende soprattutto con i suoi: "L’arbitro ha preso la sua decisione. Serve più cattiveria e attaccare la porta con più determinazione"

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Solo noia e polemiche a Reggio Emilia nella gara valida per la tredicesima giornata di Serie A. Il Napoli non riesce nel colpo esterno in casa del Sassuolo. La squadra di Allegri non punge nel primo tempo e nella ripresa prova a vincerla, senza riuscirci. Fa però discutere il rigore non assegnato agli azzurri dall’arbitro Guida al 92′ dopo la revisione al Var per un tocco sospetto con la mano di Caleta–Car.

Il tocco di mano del difensore del Sassuolo sul tiro di Lucca pare evidente. Il direttore di gara però ha valutato come determinante un precedente tocco con la spalla da parte di Caleta-Car, che a suo giudizio renderebbe non punibile il secondo contatto con il pugno. Restano ovviamente molti dubbi. Ma anche una certezza: alla fine si chiude sullo 0-0 con un punto a testa. Il Napoli si porta a 19 punti agganciando il Bologna all’ottavo posto mentre il Sassuolo, terz’ultimo, reduce da sei sconfitte consecutive, sale a 9 punti agganciando Udinese e Fiorentina.

“L’episodio di fine gara? L’arbitro ha preso la sua decisione, ho sempre accettato le decisioni arbitrali. Dobbiamo analizzare la partita ed essere arrabbiati, nel primo tempo abbiamo giocato con poca velocità di passaggio. Nel secondo tempo loro sono calati, abbiamo avuto diverse occasioni e potevamo sfruttarle meglio, dobbiamo accettarlo. Guida è un arbitro straordinario con autorevolezza, la cosa buffa è che al 90′ è capitata questa situazione dove ho dovuto prendere questa decisione”, ha detto Allegri dopo la gara a Dazn.

Il tecnico ha provato a smorzare le polemiche. Soprattutto, ha sottolineato i demeriti del suo Napoli: “Ci sono situazioni dove serve più cattiveria e attaccare la porta con più determinazione. Siamo in ritardo in classifica, non è che dobbiamo essere contenti perché abbiamo fatto un punto contro il City, deve essere una normalità fare un’ottima partita in Champions, la partita di Manchester era da giocare ma questa da vincere“, ha concluso Allegri.