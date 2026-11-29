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C’è un Paolo, Zanetti, che esulta. Ce n’è un altro, Vanoli, che invece si dispera. I due volti di Udinese-Fiorentina sono loro e raccontano di due squadre in crisi che vivono momenti (e umori) tutti diversi. Dire che sia stata una partita facile, quella delle 12.30 di questa domenica, è arduo. Così come dire che sia stata bella. Tant’è: i bianconeri vincono 1-0 sui viola (gol di Lovric dopo soli 8 minuti) e festeggiano i primi tre punti del nuovo allenatore, arrivato al posto di Runjaic per risollevare le sorti di un avvio disastroso. Ora, i punti sono 9, proprio come quelli di una Fiorentina che l’allenatore già l’ha cambiato (era stato Grosso a cominciare ed è stato il primo a essere sostituito) ma la cui panchina è traballante. Di nuovo.

Eppur (non) si muove

“Per noi è l’uomo giusto e con lui c’è un grande rapporto” ha detto Fabio Paratici prima della gara contro l’Udinese. E quella frase è sembrata fare eco alle parole dello stesso Vanoli nella conferenza della vigilia: “Sono l’uomo giusto al posto giusto”. I punti in 10 gare, però, sono solo 9 e gli acquisti multimilionari della Fiorentina per ora continuano a non ingranare. “Abbiamo perso la leggerezza che avevamo prima” ha dichiarato poi l’allenatore, dopo l’ennesima sconfitta che porta la squadra al terzultimo posto ex aequo proprio con l’Udinese e con il Sassuolo. Una posizione totalmente inaspettata.

Ma la Fiorentina, per ora, ha deciso di continuare così. Senza sconvolgimenti in panchina che potrebbero essere considerati ulteriormente traumatici per un gruppo che fatica a trovare il giusto amalgama. È inevitabile, però, che un cambiamento di tendenza non solo sia auspicabile, ma pure richiesto, onde evitare di arrivare alla pausa di Natale con la prospettiva di un’ennesima rivoluzione sul mercato dopo quella dello scorso gennaio e, soprattutto, di questa estate, che si è finora rivelata particolarmente onerosa ma quasi del tutto inefficace.

I nomi per sostituire Vanoli? Le voci sono tante, le conferme quasi nessuna. Da Tudor, specializzato – suo malgrado – in subentri, a Montella, che tornerebbe alla Fiorentina dopo la parentesi triennale dal 2012 al 2015. Era terminata, ai tempi, con un esonero dovuto a delle dichiarazioni non gradite dai Della Valle, proprietari del club. Tornare a Firenze potrebbe anche avere il sapore della riconciliazione. Ma non se ne parla. Almeno, non adesso.