L'ultimo caso ha avuto protagonisti i tifosi del Galatasaray, che in Champions hanno esposto lo striscione "Free Palestine". I regolamenti vietano messaggi politici, ma ora il calcio deve riuscire a distinguere cosa è provocazione e cosa manifestazione di solidarietà

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La partita di Istanbul comincia sugli spalti, prima ancora che il pallone si muova. Dietro una porta del Rams Park compare “Free Palestine“; più in alto, altri striscioni chiedono di non dimenticare Gaza e di lasciare vivere i suoi bambini. Il Galatasaray batte 1-0 l’Aston Villa in Champions League, mentre si apre una disputa arrivata fino alla UEFA: quando il sostegno a un popolo diventa un messaggio politico sanzionabile?

Alla vigilia, il presidente del club turco Dursun Özbek racconta a HT Spor di aver saputo che il governo di Benjamin Netanyahu avrebbe presentato reclamo alla UEFA per gli striscioni. “Non è una posizione politica, ma umanitaria e morale“, sostiene, rivendicando il diritto della curva a manifestare solidarietà con i palestinesi. Durante la partita le scritte tornano sulle gradinate e il ministro turco dello Sport Osman Aşkın Bak elogia i sostenitori. La vicenda si innesta nella tensione tra Ankara e Israele, interrogando anche i regolamenti del calcio europeo.

La versione israeliana, però, è diversa. La federazione calcistica di Tel Aviv afferma di aver agito autonomamente, senza interventi del governo, prendendo di mira soprattutto uno slogan mostrato durante Galatasaray-Stoccarda del 3 novembre: “Che l’umanità si unisca, che il sionismo scompaia“. Il contrasto riguarda quindi anche il significato delle parole. L’articolo 16 del regolamento disciplinare UEFA responsabilizza i club per i messaggi provocatori dei tifosi, compresi quelli di natura politica, ideologica o religiosa; l’articolo 44 delle norme sulla sicurezza vieta inoltre la promozione di messaggi e iniziative politiche negli stadi. La UEFA ha però precisato a The Athletic che bandiere e immagini palestinesi non sono, di per sé, provocatorie. Il giudizio dipende dal contesto e dal contenuto. In passato, però, la linea è stata diversa. Nel 2021 il Deportivo La Coruña ricevette una multa di 5mila euro per oltre cinquanta bandiere palestinesi mostrate in Youth League contro gli israeliani del Maccabi Haifa: la UEFA le giudicava provocatorie per l’identità dell’avversario.

Da Glasgow a Parigi le curve hanno continuato a prendere parola. I sostenitori del Celtic, legati da tempo alla causa palestinese, nell’ottobre 2023 esposero bandiere a Celtic Park contro l’Atlético Madrid. La UEFA multò il club per la presenza di una bandiera del Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina, giudicata provocatoria, non per le normali bandiere palestinesi. Nel novembre 2024 al Parco dei Principi gli ultras del PSG aprirono una coreografia “Free Palestine” contro l’Atlético: in quel caso la UEFA escluse un procedimento, ritenendo il messaggio non provocatorio né offensivo. Il ministro francese dell’Interno Bruno Retailleau lo definì “inaccettabile“.

Anche l’Italia ha costruito un proprio lessico della protesta. Nel settembre 2025 la Gradinata Nord del Genoa sospese cori e tamburi per cinque minuti contro la Lazio, accompagnando il silenzio con uno striscione su Gaza. In un volantino gli ultras spiegavano di non voler “politicizzare la Gradinata”, ma di considerare la vicenda una questione di coscienza. Pochi giorni dopo, nella gara europea contro lo Sporting Lisbona, la Curva B del Napoli espose la richiesta di fermare la guerra e le atrocità. Due modi diversi di protestare: togliendo il rumore o riempiendo gli spalti di parole.

A Bilbao il sostegno è arrivato anche dalle istituzioni del club. Nell’ottobre 2025 l’Athletic accolse a San Mamés l’ex capitana palestinese Honey Thaljieh, alcuni rifugiati e rappresentanti dell’UNRWA, sostenendo un progetto educativo per i bambini rifugiati in Siria. Un mese più tardi lo stadio ospitò la selezione basca e quella palestinese davanti a 51.396 spettatori. “Non giochiamo soltanto per vincere, giochiamo per esistere“, aveva spiegato il ct palestinese Ihab Abu Jazar. Le bandiere basche e palestinesi si mescolarono, dando visibilità a una nazionale spesso costretta a giocare lontano da casa.

Non esiste però un fronte unico. Le tifoserie hanno storie diverse: alcune manifestazioni chiedono protezione per i civili, altre suscitano accuse di ostilità o discriminazione. Per questo serve un controllo trasparente, capace di distinguere il richiamo ai diritti dei civili dagli attacchi contro gruppi e persone. Il caso Galatasaray mette alla prova proprio questa capacità, chiedendo alla UEFA di spiegare cosa vieta e perché. Le curve continuano a usare striscioni, silenzi e bandiere, portando negli stadi una questione che va ben oltre il calcio: la sofferenza della popolazione palestinese e il diritto di un popolo a vivere in sicurezza e dignità. Distinguere la propaganda d’odio dalle manifestazioni di solidarietà è un compito necessario per la UEFA, evitando però che il richiamo ai diritti dei civili venga trattato alla stregua di una provocazione. Perché tra uno slogan che alimenta l’ostilità e una bandiera che chiede di non dimenticare Gaza esiste una differenza che le istituzioni sportive non possono ignorare. E se il calcio pretende di parlare a tutti, non può chiedere il silenzio proprio a chi sceglie di dare voce a chi non ne ha.