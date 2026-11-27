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“Tradire una donna incinta è davvero da persone malvagie”. Un messaggio pubblicato sui social, poche parole, poi sparite dal profilo. Tanto è bastato per riaccendere le indiscrezioni sulla vita privata di Manuel Neuer. La moglie del portiere del Bayern Monaco, Anika, ha condiviso un contenuto nel quale attacca chi tradisce la propria compagna durante la gravidanza. Nessun riferimento esplicito al marito, ma il post è stato subito collegato alle voci che da tempo riguardano il capitano bavarese e una fisioterapista del suo staff. Il messaggio è stato rimosso poco dopo, senza però fermare la diffusione degli screenshot.

“Tradire una donna incinta è una delle forme più crudeli di tradimento. Pensateci. Tradite alle spalle una donna che porta in grembo vostro figlio, che avete visto cambiare corpo, lottare con difficoltà fisiche ed emotive e affrontare tutte le sofferenze della gravidanza, nonostante tutto questo”, si legge nel post repubblicato dalla moglie di Neuer. “Mentre lei lotta per dare alla luce vostro figlio, voi passate il tempo con un’altra persona. Nel momento in cui ha più bisogno di amore, fiducia, protezione e sostegno, la lasciate sola a fare i conti con il dolore che le avete inflitto. Non è un errore, è una scelta. Una scelta egoistica, spietata e irrispettosa“.

Il messaggio – poi sparito dal profilo di Anika – si conclude: “Se siete capaci di tradire una donna che porta in grembo vostro figlio e che sta attraversando forse il periodo più delicato della sua vita, significa che siete privi non solo di lealtà, ma anche dei valori umani più fondamentali e del rispetto. SCHIFOSO.”

“Tradire una donna incinta è davvero da persone malvagie“. È questo il passaggio più significativo del contenuto pubblicato da Anika Neuer. Una presa di posizione molto netta, interpretata da diversi utenti come un possibile riferimento alla situazione sentimentale con il marito. Anika è una pallamanista tedesca, originaria di Erlangen. Nel corso della sua carriera ha ricoperto il ruolo di ala sinistra nell’ESV 1927 Regensburg e si è interessata anche al mondo della moda.

Intanto, sono tornate a circolare le voci su un presunto rapporto tra Neuer e una fisioterapista di 23 anni che lavora nel suo entourage professionale. Le indiscrezioni si sono intensificate dopo il viaggio del portiere in Brasile, dove si è recato il 15 novembre per continuare il percorso di riabilitazione in seguito all’infortunio al piede. La trasferta era stata autorizzata dal Bayern Monaco e, secondo le ricostruzioni, la donna lo avrebbe accompagnato.

A riferire dell’ipotetico legame tra i due è stata la Bild, secondo cui la relazione sarebbe andata oltre la semplice collaborazione lavorativa. Non sarebbe stata nemmeno la prima occasione di un viaggio insieme: a fine settembre Neuer e la fisioterapista sarebbero stati a Pachino, in Sicilia. Durante la permanenza in Brasile, invece, avrebbero soggiornato nello stesso hotel di lusso.