Gli agenti hanno eseguito un mandato di arresto preventivo nell'ambito di un'inchiesta su una rete criminale accusata di traffico di droga e armi e riciclaggio di denaro

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È stato arrestato davanti ai compagni di squadra, mentre si trovava al centro sportivo del Vasco da Gama per una normale sessione di allenamento. David Correa de Fonseca, attaccante del club brasiliano, è finito in manette dopo l’intervento della polizia negli impianti della società, a Rio de Janeiro. Gli agenti hanno eseguito un mandato di arresto preventivo nell’ambito di un’inchiesta su una rete criminale accusata di traffico di droga e armi e riciclaggio di denaro. Le immagini del fermo, avvenuto sotto gli occhi degli altri giocatori, sono diventate rapidamente virali sui social.

Al centro dell’indagine ci sono i presunti rapporti tra alcuni calciatori e il Comando Vermelho, una delle organizzazioni criminali più potenti del Brasile. A pesare sulla posizione di David sarebbero soprattutto alcuni messaggi recuperati dal suo telefono. Secondo l’accusa, l’attaccante avrebbe promesso del denaro a una persona coinvolta nell’inchiesta, con l’obiettivo di convincerla a cambiare versione e a non raccontare quanto sapeva.

La situazione del giocatore era già diventata delicata lo scorso ottobre, quando l’autorità giudiziaria gli aveva ritirato il passaporto, imponendogli il divieto di lasciare il Paese e di avere contatti con gli altri indagati. L’operazione ha portato all’arresto anche di Hayner, difensore del Vila Nova, sospettato di aver partecipato al tentativo di alterare le prove. Stando a quanto emerso dalle conversazioni esaminate dagli investigatori, sarebbe stata presa in considerazione l’ipotesi di pagare qualcuno per rapinare il testimone e portargli via il telefono cellulare.