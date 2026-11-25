L'anziana è una grande tifosa della Fiorentina e si era rivolta ai Nipoti di Babbo Natale, il progetto che realizza i desideri degli anziani nelle case di riposo

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Roberto Baggio ha esaudito il primo desiderio di Edda, signora di 96 anni che vive nella Rsa Cardinal Colombo di Morosolo, a Casciago, in provincia di Varese. L’anziana si era rivolta ai Nipoti di Babbo Natale, il progetto dell’associazione Un Sorriso in Più che realizza i desideri degli anziani nelle case di riposo di tutta Italia. Il suo desiderio, appunto, era ricevere un messaggio dal suo idolo calcistico di sempre: Roberto Baggio. Ebbene, l’associazione ha fatto sapere che il Divin Codino “ha voluto farle arrivare un regalo davvero speciale: il libro di Roberto Baggio, autografato e accompagnato da una dedica pensata proprio per lei”.

Edda è da sempre tifosa della Fiorentina. Ma ad accorgersi della passione per Baggio è stata una sua educatrice durante l’attività di arteterapia: la 96enne, infatti, nel suo vasetto dei ricordi ha messo una foto del foglio, una del marito e un disegno della maglia viola con il nome Baggio e chiaramente il numero 10. Da lì è arrivata poi la richiesta ai Nipoti di Babbo Natale, che hanno diffuso il suo desiderio anche grazie a un articolo su Buone Notizie, sezione del Corriere della Sera.

A quel punto la famiglia Baggio si è mossa per farle avere il libro autografato con dedica: “Alla grande Edda con affetto e amicizia, un abbraccio forte forte. Roberto Baggio”. Emma lo ha anche ringraziato in un videomessaggio: “Mamma mia, che bello. Ciao Roberto. Quante volte ti ho visto, bravo. Grazie tante. Un bacio”. Ora tutti tifano per un incontro di persona a Varese. Intanto la piattaforma dei Nipoti di Babbo Natale prosegue la sua attività, per raccogliere i desideri delle persone in Rsa: l’iniziativa ha permesso di esaudirne oltre 50mila dal 2018 ad oggi. Anche per Edda è arrivata un’altra bella novità: “Ha una nuova nipote, Giulia, che le regalarà un poster della Fiorentina autografato dai calciatori”.