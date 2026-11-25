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A metà agosto aveva rischiato di annegare in un giorno di vacanza in una villa vicino a Baja Sardinia, in Gallura. Era finito in terapia intensiva, poi il coma farmacologico e il risveglio. Da alcune settimane è di nuovo nel gruppo ed è tornato in campo con la Lazio. E ha pure rischiato di fare gol. Oggi il 20enne Yael Trepy vuole aiutare il Cagliari. Ieri pomeriggio ha ricevuto il premio Ussi per la rete dell’esordio nello scorso campionato a Cremona.

“Non era sicuramente la mia ora – ha detto a margine della consegna del riconoscimento – tante le persone che hanno pregato per me, che hanno voluto che io non fuggissi da questo mondo. Ci penso ancora, sì. Ogni tanto ricordo quei momenti e le ore trascorse in ospedale. Però ormai è una cosa che è passata“. I messaggi più belli? “Quelli di mio fratello – ha ricordato – e del mister: lui (Pisacane è stato in coma a 14 anni per la sindrome di Guillain-Barré, ndr) sa come ci si sente e mi ha detto di non mollare. Ma tutti mi sono stati vicini: la società, i compagni, i tifosi. Con i tifosi ora sento che c’è un legame speciale“.

Il miglior premio per lui è stato il ritorno in campo all’Olimpico: “Il campo mi era mancato tanto – ha osservato – perché diciamo che il calcio è la mia vita, è il mio mestiere e stare fuori per tanti mesi è stata dura. Forse ho scoperto qualcosa di me che non conoscevo, non entro nel dettaglio”. Adesso è pronto anche a segnare: “Mi sento sempre meglio – ha spiegato – Poi ovviamente ci saranno altre partite per continuare a crescere. È ovvio che a ogni partita penso al gol, però questo è un obiettivo più personale che per il gruppo“. Lunedì intanto c’è un big match contro il Milan, in programma in casa, a Cagliari: “Dobbiamo affrontare questo impegno come con le altre squadre, sempre per vincere anche perché giochiamo in casa – ha sostenuto – la differenza di punti con le altre grandi non si è sentita: possiamo giocarcela”.