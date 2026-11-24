Il difensore è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici di rito che hanno comunque fornito esiti rassicuranti. Sono state infatti escluse problematiche cliniche rilevanti

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Notte di paura per il difensore del Genoa Leo Ostigard, colpito da un improvviso attacco febbrile accompagnato da un forte mal di testa. Il centrale norvegese è stato così accompagnato nel cuore della notte all’Ospedale San Martino di Genova. Preso in cura sotto la supervisione del professor Matteo Bassetti e della sua equipe, è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici di rito che hanno comunque fornito esiti rassicuranti. Sono state infatti escluse problematiche cliniche rilevanti. Ostigard, tra i migliori nella trasferta di Reggio Emilia conclusa con la vittoria sul Sassuolo per 0-2, rimarrà in osservazione anche per la giornata di oggi.

Leo Ostigard si è confermato un elemento importante per il Genoa. Nella stagione 2026/27, dopo 12 giornate di Serie A, il difensore norvegese ha collezionato 12 presenze, tutte da titolare, per 1.056 minuti giocati. Nel suo bilancio anche quattro ammonizioni, nessuna espulsione e fin qui zero gol e assist dopo che nella passata stagione ne segnò addirittura cinque. Dal suo ritorno in rossoblù nel 2025, Ostigard ha totalizzato 42 presenze e ben cinque gol in Serie A. Per quanto riguarda invece la sua prima esperienza genoana del 2021/22, chiuse con 15 presenze in campionato. Il norvegese si è ritagliato un ruolo da protagonista grazie a fisicità, aggressività e continuità. È un difensore che garantisce presenza nei duelli e solidità. Ora il malore improvviso, che però sembra non preoccupare il Genoa.