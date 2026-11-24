Questo articolo è gratis. Per leggerne altri, ricevere le newsletter e avere libero accesso ai contenuti scelti dalla redazione Registrati

Sul campo ha vinto il Senegal, poi il ricorso del Marocco accolto dalla Caf (che aveva assegnato il titolo a Brahim Diaz e compagni), ora l’ennesimo clamoroso ribaltone nella Coppa d’Africa: il Senegal torna ufficialmente sul tetto del continente. Oggi, 24 novembre, il Tribunale Arbitrale dello Sport (Tas) di Losanna ha accolto il ricorso presentato dalla nazionale senegalese contro la decisione della Confederazione Africana di Calcio (Caf), che nei mesi scorsi aveva assegnato il titolo al Marocco a tavolino. Il verdetto è arrivato all’unanimità e restituisce ai Leoni della Teranga ciò che avevano conquistato sul campo: la vittoria per 1-0 nella finale disputata a Rabat lo scorso 16 gennaio. Una sentenza che ribalta nuovamente le sorti di una vicenda diventata uno dei casi più controversi nella storia recente del calcio africano. Il Senegal si aggiudica quindi due delle ultime tre Coppe d’Africa e diventa campione continentale per la seconda volta dopo il successo del 2021. Marocchini infuriati, con le autorità locali che hanno puntato il dito contro i giudici del Tas accusandoli di comunicazioni illegali con la federazione senegalese.

Tutto era nato durante una finale ad altissima tensione. Con il risultato ancora fermo sullo 0-0, l’arbitro aveva assegnato un calcio di rigore al Marocco, scatenando la furiosa protesta della squadra senegalese. Molti giocatori avevano lasciato il terreno di gioco in segno di dissenso per circa 14 minuti, dando vita a scene di grande confusione. Poi il rigore era stato fallito da Brahim Diaz. La partita era proseguita fino ai tempi supplementari, quando il Senegal aveva segnato la rete decisiva con Pape Gueye. A marzo era arrivata la clamorosa decisione della Caf: risultato ribaltato, vittoria per 3-0 a tavolino al Marocco e titolo continentale assegnato ai padroni di casa. Una scelta che aveva privato il Senegal del trofeo conquistato sul campo, aprendo un caso destinato a far discutere. Adesso, però, la parola fine arriva da Losanna. Il Tas ha accolto il ricorso senegalese, cancellando il verdetto della Caf e ripristinando il risultato della finale. Il Marocco perde così il titolo, mentre il Senegal può finalmente festeggiare: la Coppa d’Africa torna nelle mani di chi l’aveva conquistata sul terreno di gioco.

Come riportato dal giornalista Romain Molina, il TAS ha stabilito che “spetta esclusivamente all’arbitro decidere se una partita debba considerarsi definitivamente interrotta oppure se sussistano le condizioni per riprenderla. Nel caso in esame, l’arbitro, nel disporre la ripresa della partita, non ha commesso alcun errore nell’applicazione delle regole, né ha agito in modo arbitrario o irragionevole. Di conseguenza, il Collegio arbitrale non può rimettere in discussione né riesaminare la sua decisione di riprendere la partita”. Le polemiche continuano e continueranno a tempo indeterminato, la questione però è chiusa: la Coppa d’Africa 2026 è del Senegal.