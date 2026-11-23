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Ve li ricordate gli “Ingiocabili”, che volevano vincere tutto e anche un po’ per presunzione non vinsero nulla? Questa Inter non gli si avvicina nemmeno lontanamente, perché in Europa fin qui non ha mai dato davvero l’impressione di poter competere (quella, al netto di sfottò e risatine, compì comunque un’impresa storica). Però ne ricorda i vizi peggiori.

L’avvio di stagione, almeno fino a questo punto, sembra un film già visto, copia della stagione 2024/2025, durante la quale la squadra allora di Inzaghi sprecò un’occasione dopo l’altra per staccare le rivali, e poi fu superata sul più bello dal Napoli di Conte quando fu assorbita dal sogno Champions, alibi che vale per il finale ma non per i mesi precedenti. In particolare, ai tifosi interisti lo sciagurato pareggio contro l’Atalanta avrà rievocato sinistramente Inter-Juventus di quell’anno, non soltanto per il punteggio identico: due partite dominate in lungo e in largo, più volte in vantaggio, addirittura doppio, senza portare a casa la vittoria.

Pesa non tanto il risultato (alla fine un pareggio a Bergamo è nell’economia di un campionato, anche se magari non contro questa Atalanta di Sarri che non ha né capo né coda, solo buone individualità), ma la prestazione: la sensazione di aver buttato due punti già conquistati, perché nonostante le statistiche finali parlino di un match tutto sommato equilibrato, l’Inter lo aveva praticamente chiuso tre volte, e tre volte si è fatta riprendere. E neanche l’arbitraggio (la mancata espulsione di Zappacosta, il rigorino decisivo contro Bastoni) può essere una scusante, visto l’andamento della gara. Nulla è perduto, anche perché con la trasferta di ieri l’Inter è uscita tutto sommato dignitosamente dal mini ciclo di ferro (Atalanta, Como, Milan, Fiorentina e Bologna nelle ultime sei), e ne aprirà adesso uno molto più favorevole per aggiustare la classifica. Però alcuni dati dovrebbero far squillare un campanello d’allarme.

Ancora una volta l’Inter ha subito troppo. Se fin qui aveva quasi sempre rimontato, a Bergamo è accaduto il contrario, ma non cambia la sostanza. È vero che il calcio non è più quello di una volta, oggi per fortuna è stata superata la logica per cui i campionati li vince la miglior difesa, ma nemmeno la nona, statistica terrificante per i nerazzurri. C’è sicuramente un limite strutturale: questa è la conseguenza di avere una difesa senza marcatori e della scelta di sostituire Acerbi e De Vrij con la salma di John Stones (andare sempre al risparmio sul mercato non paga). C’è però anche e soprattutto una questione mentale.

L’Inter è la più forte, l’ha dimostrato anche a Bergamo, praticamente ogni volta che è andata dall’altra parte ha segnato o rischiato di farlo, avrebbe potuto vincere con 3-4 gol di scarto su un campo ostico. Ma si sente anche la più forte, e questo probabilmente è il vero problema, il motivo per cui non ha vinto. Si specchia, si addormenta, si distrae; regala angoli, occasioni, anche rigori. Inizia le partite in ritardo, oppure crede siano finite troppo presto. Chivu ha detto che questa squadra non capisce i momenti del match: evidentemente pure lui non riesce più a spiegarglieli bene, dopo che l’anno scorso proprio entrando nella testa dei suoi giocatori era riuscito a fare la differenza. Con questo tipo di presunzione i nerazzurri hanno già perso un campionato. Possono serenamente rifarlo: anche le altre che oggi corrono così tanto fisiologicamente dovranno rallentare, ma con tutti questi errori sarà difficile staccarle (e occhio al mercato di gennaio dove Roma e Milan sembrano intenzionate a rinforzarsi pesantemente, prima o poi il divario si colmerà). Dopodiché l’Inter rimane comunque la favorita per lo scudetto. Purché non pensi troppo di esserlo.

X: @lVendemiale