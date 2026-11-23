L'attaccante che divenne famoso per una tripletta con il Bari oggi ha 34 anni e gioca in C al Casarano. Nel frattempo, si è laureato e ha il patentino da ds. Sui social è nato il suo progetto più innovativo: "Verso il gol - attaccanti". Racconta i movimenti che servono per arriva alla finalizzazione

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A 18 anni ha segnato una tripletta in Serie A con la maglia del Bari, la squadra della sua città. Tre anni dopo si è ritrovato in Serie D con la Correggese. Da 11 stagioni è un attaccante dal rendimento garantito in Serie C e spesso conclude in doppia cifra. Oggi, a 34 anni, gioca e fa gol nel Casarano, squadra arrivata fino ai quarti di finale dei playoff nazionali nella scorsa stagione di C.

Fuori dal campo, però, Francesco Grandolfo non è rimasto con le mani in mano. Laureato in Scienze Motorie, con un master in sport e management, ha conseguito il patentino da direttore sportivo. Ma è sui social che sta dando vita a un progetto davvero innovativo: si chiama “Verso il gol – attaccanti” e si tratta di una pagina Instagram in cui trovano spazio filmati nei quali Grandolfo analizza gol a ogni latitudine e racconta per filo e per segno i movimenti che hanno portato alla finalizzazione. Un tutorial online per giovani calciatori, un progetto che in meno di un anno sta decisamente decollando.

“Era Natale del 2025 quando ho pubblicato il primo video – racconta – Da lì ho notato che i filmati venivano apprezzati, vedevo tanti salvataggi. Da allora mi sono messo a lavorare con maggiore continuità, pubblicando almeno 2-3 video a settimana. Poi la pagina è cresciuta velocemente”. Oggi i follower sono circa 11mila, ma diversi sono i video che superano le 50mila visualizzazioni. Segnali di una partecipazione crescente: “Sfrutto le nozioni acquisite nel corso da match analyst – prosegue Grandolfo – Sui social seguivo diverse pagine legate agli attaccanti e da sempre avevo l’idea di fare qualcosa di mio, in cui spiegare, attraverso video ed esercitazioni, il perché di determinati movimenti. Sono uno che ama rivedere le proprie partite e studiare cosa è stato fatto bene e cosa meno”.

In “Verso il gol” si trovano reti di ogni epoca, dalla Champions League agli ultimi Mondiali, fino a perle d’annata griffate Crespo e Batistuta. Ogni contenuto pubblicato sulla pagina ha però un’unica firma: quella di Grandolfo: “Uso la piattaforma per match analyst per fare i disegni sul campo, poi editing, voice-over e copertine dei filmati sono tutti opera mia. Utilizzo programmi di grafica, ma è una cosa che non mi pesa. La cosa bella è che tanti ragazzi, anche molto giovani, mi hanno scritto in privato dicendomi che, grazie ai miei contenuti, stanno trovando più facilmente la via del gol“. E a volte capita anche di incrociare sul campo follower tra gli avversari: “Ora la cosa bella è la riconoscibilità della pagina. Molti mi dicono che una rete è da ‘Verso il gol’. Mi ha fatto molto piacere affrontare qualche settimana fa Fusco della Cavese, che qualche giorno prima mi aveva scritto su Instagram e mi ha detto che seguiva con attenzione il canale”.

Tra gli estimatori ci sono anche allenatori famosi come “Antonio Conte, Fabio Cannavaro e Pippo Inzaghi“. Volti di un calcio moderno che va sempre più verso un allenamento specialistico, reparto per reparto: “Il Liverpool, per esempio, ha uno specialista delle rimesse laterali – racconta Grandolfo – Quest’estate ho incontrato Rantier, che allena gli attaccanti dell’Atalanta nel settore giovanile. Lo stesso fa Ciccio Caputo a Empoli. Se durante la settimana calci in porta cinque volte, sarà difficile fare gol in partita. Il gesto tecnico ripetuto diventa più automatico e garantisce risultati migliori. Con esercizi mirati quei gesti diventano automatici”. Per dedicarsi solo a questo, sorride, “è ancora presto: finché sto bene fisicamente e riesco a giocare, vado avanti sul campo“.

Il campo, che a Grandolfo ha dato tanto nei primi passi, sottoponendolo poi a dure prove per risalire. “Quella tripletta con il Bari è stata una tempesta di emozioni“. Non ama parlarne, anche perché la squadra fu poi travolta dallo scandalo del calcioscommesse, dal quale i giocatori aggregati dalla Primavera, come lui, erano ovviamente esenti. “Ai giovani dico che ho sempre avuto una regola: il lavoro paga sempre. Quando ci si concentra solo su quello che si può controllare e non sul resto, il tempo ti ripaga. Quello che consiglio è di migliorare sia le proprie potenzialità sia le proprie criticità, perché alla lunga, se lavori e meriti, arrivi all’obiettivo. Magari serve fare il giro più largo e avere pazienza”.