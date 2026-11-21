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Nel calcio europeo esistono porte che neppure una vittoria può aprire. Non sono quelle degli stadi più prestigiosi, dove una squadra di provincia può ancora arrivare grazie a un’impresa sportiva. Sono le porte delle stanze in cui si decide quanto vale quella vittoria, chi incassa i milioni delle coppe e chi può riscrivere le regole del gioco. Lì, denunciano i piccoli club, il merito sportivo non basta e la rappresentanza assomiglia a un privilegio ereditario. Adesso qualcuno ha deciso di forzare la serratura, senza bisogno di palloni o scarpini. La battaglia è arrivata a Bruxelles, davanti alla Commissione europea, e nel mirino c’è il cuore del potere calcistico continentale: il rapporto esclusivo tra UEFA ed European Football Clubs, l’organizzazione che pretende di rappresentare tutte le società, comprese quelle che contestano il suo monopolio. Perché in Europa si può ancora sognare di battere una grande squadra. Molto più difficile, a quanto pare, è sedersi al suo stesso tavolo.

L’Union of European Clubs (UEC), associazione nata nel 2023 per dare voce alle società lontane dall’élite, infatti, ha presentato un reclamo alla Commissione europea contro il patto tra UEFA ed European Football Clubs (EFC), l’ex ECA presieduta da Nasser Al-Khelaïfi, denunciando un sistema di rappresentanza esclusiva che, secondo i ricorrenti, concentra nelle mani di pochi il potere di decidere le regole delle competizioni, la distribuzione dei ricavi e, in definitiva, gli equilibri economici del calcio continentale.

Il bersaglio è un accordo nato nel 2008, rinnovato e poi prolungato nell’ottobre 2024 fino al luglio 2033. Il testo aggiornato, sostiene UEC, non è pubblico. La UEFA riconosce EFC come unico organismo rappresentativo dei club europei: una formula che, secondo i ricorrenti, trasforma una parte del calcio nella voce ufficiale di tutto il calcio. E limiterebbe anche l’adesione ad altre associazioni internazionali.

La sproporzione si misura in numeri. EFC conta oltre 900 aderenti, UEC circa 140. Soprattutto, EFC indica 16 dei 20 membri del Comitato UEFA per le competizioni per club, chiamato a esaminare modifiche ai format, criteri d’accesso e premi. Altri due suoi rappresentanti siedono nell’Esecutivo UEFA. Per chi resta fuori, il rischio è un circolo vizioso: chi incassa di più contribuisce a scrivere le regole per continuare a incassare. “Oggi un’associazione detiene quel mandato per tutti i club d’Europa”, osserva Dennis Gudasic, segretario generale UEC e dirigente della Lokomotiva Zagabria.

Non è soltanto una questione di poltrone. Uno studio presentato dai ricorrenti calcola che, dal 2000, una cinquantina di squadre abbia occupato circa l’80% dei posti in Champions League. Il calcio europeo somiglia così a una scala mobile: chi sale in alto trova i gradini che continuano a portarlo su, chi rimane sotto deve correre per restare fermo. UEC propone un ulteriore 5% dei ricavi delle coppe per i club che hanno formato i protagonisti del torneo: secondo una simulazione, nella stagione 2025-26 sarebbero arrivati circa 67 milioni alle società fuori dalle prime divisioni.

A Nyon, la difesa del sistema è già scritta nei documenti ufficiali. La UEFA rivendica 308 milioni di euro di pagamenti di solidarietà per il 2025-26 ai club non presenti nella fase campionato delle sue coppe, il 7% dei ricavi lordi previsti per le tre competizioni maschili. EFC ricorda di aver superato i 900 membri e di aver approvato a settembre una riforma: un consiglio di 33 componenti con diritto di voto, da cinque a sette posti riservati agli associati dal ciclo 2027-31, nuove possibilità di partecipazione ai comitati. Il nodo, ribatte la UEC, non è negare gli aiuti, ma capire chi decide quanti debbano essere e a quali condizioni.

La controversia ha anche un precedente ingombrante. Nel dicembre 2023 la Corte di giustizia dell’Unione europea, pronunciandosi sul caso Superlega, stabilì che i poteri di autorizzazione di UEFA e FIFA devono essere esercitati secondo criteri trasparenti, oggettivi e non discriminatori. Miguel Poiares Maduro, ex avvocato generale della Corte e consulente del reclamo, avverte che concentrare le decisioni in un gruppo ristretto finisce per “distruggere gradualmente il modello di competizione equilibrata ed aperta” che la stessa UEFA dice di difendere, alimentando un sistema nel quale le società economicamente più forti consolidano la propria posizione dominante

C’è infine un paradosso di calendario. Il 9 novembre, appena una settimana prima del reclamo, la Commissione europea e la UEFA hanno firmato un nuovo accordo di cooperazione in nome di una governance inclusiva. Aleksander Čeferin ha dichiarato che “un posto in una competizione si conquista sul campo”. UEFA ed EFC, interpellate da Reuters sul reclamo, non hanno fornito commenti. La Commissione dovrà ora valutare se aprire un’indagine: nulla è deciso e nessuna violazione è stata accertata.

“Il rispetto non può significare silenzio“, dice il presidente UEC Ovidiu Costesin. È qui che lo scontro va oltre i bilanci: riguarda il diritto di chi forma talenti, paga trasferte e riempie stadi più piccoli a incidere sul futuro del gioco. Il calcio europeo promette che tutti possono conquistarsi un posto in campo. Ora deve spiegare perché non tutti possono averne uno al tavolo.