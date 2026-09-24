L'ex attaccante del Manchester United ha sfoggiato un nuovo look, dopo la dieta e la decisione di sottoporsi a un intervento chirurgico

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Quando è apparso davanti ai fotografi, vestito con abito blu e camicia bianca, qualcuno ha stropicciato gli occhi: sì, quello è davvero Wayne Rooney. L’ex attaccante del Manchester United è quasi irriconoscibile alla première della serie Disney a lui dedicata. Martedì sera Rooney ha sfoggiato pubblicamente il suo nuovo look: dimenticate la lunga barba e l’aspetto trasandato, ora il bomber inglese è un’altra persona. Frutto di una rigorosa dieta, ma anche di un intervento chirurgico.

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L’occasione per mostrare questa trasformazione è appunto la presentazione della nuova serie The Real Rooneys: dieci puntate, in uscita oggi. Un documentario sulla vita dell’ex calciatore e della sua famiglia, con protagonista anche la moglie Coleen Rooney. Un focus in particolare sull’ultimo difficile anno, coinciso con l’esonero dal Plymouth Argyle e la decisione di dedicarsi appunto alla famiglia: Wayne e Coleen hanno tre figli.

Rooney aveva già raccontato qualche settimana fa di essersi sottoposto a un intervento di rinoplastica per correggere il sette nasale, distrutto dalle tante botte prese sui campi inglesi nel corso della sua carriera. “Avevo bisogno di un intervento chirurgico, ma non l’ho mai fatto. Poi quest’estate ho pensato: togliamoci di mezzo i Mondiali e lo farò”. Ad agosto Rooney si è sottoposto all’operazione: ora può sfoggiare il risultato.