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Il 17 maggio 2009 per il Torino è una data strana. Perché in panchina c’era Giancarlo Camolese, che in granata ha dato tutto. Era tornato per provare a salvare una squadra in condizioni disperate (aveva cominciato con De Biasi, quindi era tornato Novellino, quindi ecco Camolese: l’uomo che qualche anno prima aveva riportato il Torino in Serie A) e ci stava riuscendo. Soprattutto dopo quel 2-1 in casa del Napoli: fu una vittoria soffertissima ma che dava lo slancio per le ultime partite. Segnarono Bianchi e Rosina, ribaltando il vantaggio di Pià. Insomma, sembrava tutto fatto. E invece no, qualche settimana dopo il Toro sarebbe retrocesso. Quel 17 maggio 2009, il Torino vinse per l’ultima volta a Napoli. E Ignazio Abate era in campo, con la maglia granata.

Di acqua sotto i ponti ne è passata parecchia e ora che Abate del Torino è allenatore sembra quasi cambiato tutto. Tranne un aspetto: l’impressione che fare bene a Napoli possa in qualche modo dare lo slancio giusto a una squadra giovane, che alterna dei begli alti a qualche basso e che ha bisogno di un po’ di fiducia in più per il prosieguo della stagione. Che siano passati 17 anni dall’ultima vittoria, probabilmente Abate nemmeno lo sa. O comunque non ci pensa, perché in generale è sempre meglio guardare avanti. E, se si guarda avanti, il calendario del Torino recita un filotto di partite non da poco: Napoli in trasferta, Lazio in casa, Genoa e Inter in trasferta. Sulla carta, fare punti non è semplice, ed è proprio su questo che l’allenatore vuole fare leva: provare a spingere su quel sentimento che il Torino in effetti in campo ha quasi sempre messo in stagione, anche quando i punti non sono arrivati.

Però, va detto, Abate una sua impronta alla squadra sta provando a metterla e si vede anche in allenamento. Urla, l’allenatore, si arrabbia, ma poi scherza. Motiva i suoi giocatori a dare quel qualcosa in più che manca a una squadra in potenza interessante a diventare effettivamente ‘buona’. E proprio tre (su quattro) incontri così proibitivi danno la sensazione che possano essere uno spartiacque di quelli belli netti: se si fa bene – e non si parla solo di punti – allora i segnali di crescita auspicati anche dal direttore sportivo Petrachi saranno più concreti. Se no, guardarsi indietro (riecco quel ‘maledetto’ concetto) diventa un’urgenza alla quale non potersi esimere. Tra le mura del Filadelfia, l’allenatore studia possibili soluzioni agli infortunati (Vlasic, su tutti: nel caso c’è Casadei che scalpita) o più banalmente tattiche. Come per esempio valutare un impiego di Oristanio o un’alternanza di attaccanti che comprenda anche Zapata o Pellegri, che stanno sempre meglio.

L’allenatore punta molto sull’aspetto atletico e della pressione: fa lavorare in campi ristretti per fare in modo che da un lato si vada subito ad aggredire l’avversario, mentre dall’altro si trovino in breve delle giocate per uscire dal pressing. Pochi tocchi e il tiro in porta: un modo per velocizzare il gioco soprattutto considerando l’impostazione del Napoli di Allegri, un allenatore tendenzialmente (anche se ora in forma molto più ridotta di un tempo) attendista.

Abate a Torino sta a poco a poco trovando la sua dimensione. Anche se la classifica non è ancora di quelle migliori (11esimo con 14 punti), c’è un aspetto da tenere in considerazione che tende a suo favore: è riuscito a riportare i tifosi allo stadio dopo un silenzio assordante nella seconda metà dello scorso campionato, quando pure D’Aversa fece bene e riuscì a poco a poco ad annullare uno sciopero del tifo che era diventato particolarmente pesante. D’Aversa, peraltro, a Sassuolo ha preso il posto di Aquilani, che in estate era stato a lungo contattato proprio dal Toro in alternativa ad Abate. Il primo è stato esonerato, così come Grosso e Cuesta: tutti allenatori giovani che hanno fatto fatica a imporsi in questa stagione. A Torino sta andando diversamente ma devono arrivare i risultati. Magari passando da quella trasferta a Napoli che, con una vittoria, darebbe tantissimo entusiasmo. Abate sa come si vince al Maradona. L’ha già fatto. Troppo tempo fa.