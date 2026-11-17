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È stata confermata dalla Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro la condanna in primo grado a 16 anni per Isabella Internò, imputata per l’omicidio dell’ex fidanzato, il calciatore del Cosenza Denis Bergamini, deceduto il 18 novembre 1989 a Roseto Capo Spulico. La sentenza di secondo grado ribadisce quanto già stabilito nell’ottobre 2024 dalla Corte d’Assise di Cosenza. A deciderlo è stata la Corte d’Assise d’Appello di Catanzaro, presieduta dal giudice Piero Santese, che ne ha convalidato la condanna.

La sentenza è giunta alle 13.30, dopo una camera di consiglio di due ore e mezzo. I giudici della Corte d’Assise di Cosenza avevano riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti rispetto alle aggravanti. La pubblica accusa, invece – rappresentata dal sostituto procuratore generale Salvatore Di Maio e dal pubblico ministero di Castrovillari applicato alla Pg, Luca Primicerio – aveva chiesto la rideterminazione della pena e la condanna dell’imputata a 23 anni di reclusione attraverso il riconoscimento delle circostanze aggravanti equivalenti alle attenuanti generiche. Il corpo dell’ex centrocampista rossoblù, originario di Argenta, fu rinvenuto sull’asfalto della Statale 106 a Roseto Capo Spulico il 18 novembre 1989. Per l’accusa, Bergamini sarebbe stato attirato in una trappola, soffocato prima mediante un ‘mezzo soft’, verosimilmente un sacchetto di plastica, e il suo corpo adagiato sull’asfalto e investito in parte da un camion in transito quando era già morto o in ‘limine vitae’, al fine di simulare un suicidio.

Il movente del delitto, sempre secondo la ricostruzione della Procura, sarebbe di natura passionale: la donna, accecata da una gelosia morbosa, non avrebbe accettato la fine della relazione con il calciatore e soprattutto il fatto che quest’ultimo non avesse voluto sposarla dopo che lei aveva abortito. Alla base, dunque, ci sarebbe stata la volontà di riparare l’onore della famiglia. Internò, difesa dagli avvocati Cataldo Intrieri e Angelo Pugliese, è accusata di omicidio volontario pluriaggravato in concorso, ma si è sempre dichiarata innocente, sostenendo che Bergamini si sia tolto la vita ‘tuffandosi‘ sotto un camion. È stata condannata anche al risarcimento in favore delle parti civili. La famiglia Bergamini, invece, non ha mai creduto alla tesi del suicidio. Le parti civili erano rappresentate dagli avvocati Fabio Anselmo, Silvia Galeone e Alessandra Pisa. Ad aiutare a compiere materialmente l’omicidio, sarebbero stati il padre, Franco Internò, nel frattempo deceduto, e il cugino, Roberto, indagato in un procedimento separato. Il deposito delle motivazioni è atteso entro 90 giorni.