FATTO FOOTBALL CLUB - Se fossimo passati sarebbero cominciati profluvi di retorica sulla rinascita azzurra, i meriti di Mancini (e di Malagò), chi più ne ha più ne metta. Invece un piazzamento in una coppetta - perché questo rappresenta la Nations League - sarebbe servito soltanto a nascondere la polvere sotto al tappeto

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La goleada alla Turchia, l’impresa sulla Francia, tutte le celebrazioni degli ultimi giorni, per poi ritrovarsi terzi nel girone ed eliminati, alle spalle dei cugini transalpini, nonostante averli battuti nel doppio scontro, ma pure del Belgio che ci ha letteralmente surclassati tra andata e ritorno, ultimo posto evitato soprattutto grazie alla disastrosa gestione dell’italiano Montella. Ci sarebbe il rischio del contraccolpo, la tentazione di deprimersi dopo l’esaltazione esagerata. Invece l’eliminazione dalla Nations League è la cosa migliore che ci potesse capitare.

Se fossimo passati, conoscendoci sarebbero cominciati – ed in effetti già lo erano – profluvi di retorica sulla rinascita azzurra, i meriti di Mancini (e di Malagò), chi più ne ha più ne metta. Invece un piazzamento in una coppetta – perché questo rappresenta la Nations League – sarebbe servito soltanto a nascondere la polvere sotto al tappeto. Un po’ quello che era successo nelle ultime due edizioni: nel 2023, proprio con Mancini, quando il terzo posto ci aveva stupidamente fatto dimenticare della Macedonia e della mancata qualificazione in Qatar; e di nuovo nel 2025, quando Spalletti era riuscito ad arrivare ai quarti (con lo stesso identico girone di oggi contro Francia e Belgio; il Mancini bis insomma ha fatto peggio del predecessore), salvo poi ritrovarsi dopo pochi mesi umiliati dalla Norvegia e con un piede fuori dal terzo Mondiale, il resto è storia. Rischiavamo di ripetere lo stesso errore. Decisamente meglio rimanere consapevoli dei nostri problemi, che non sono svaniti in qualche mese. La batosta di Bruxelles ce li ha risbattuti in faccia.

La realtà è che quando si sale di livello (il sospetto è che la Francia, come altre big, abbiano un po’ sollevato il piede dall’acceleratore in questa competizione dal sapore amichevole), la distanza dall’élite rimane siderale, soprattutto in termini di talento puro a disposizione. Il Belgio aveva Doku, Moreira e De Bruyne, con Godts e Trossard pronti a subentrare, noi Koleosho e Pisilli, quest’ultimo scelta infelice e anche un po’ cervellotica, ma frutto comunque della mancanza di alternative. E questo ci riporta anche al nuovo corso intrapreso da Mancini, che presenta di sicuro note positive ma anche qualche contraddizione.

Il ct è riuscito a restituire identità ed entusiasmo ad una squadra completamente smarrita. Lo ha fatto puntando in maniera quasi dogmatica sul 4-3-3, il modulo che conosce meglio, su cui aveva costruito la vittoria degli Europei, accolto con grande favore dall’opinione pubblica, anche un po’ per rigetto del 3-5-2, bollato come causa di tutti i mali del calcio italiano perché colpevole di soffocare la fantasia. Così Mancini ha trovato il modo di far convivere finalmente Calafiori e Bastoni (uno dei principali problemi della difesa con Spalletti), sacrificando però Dimarco. Ha avuto delle intuizioni notevoli (Cambiaghi su tutti), sta consacrando Pio Esposito che da centravanti puro dimostra di essere già di classe mondiale (mentre nell’Inter, nei dialoghi stretti con l’altra punta, fatica di più). Però fare il 4-3-3 – lo schema che più esalta il talento degli esterni, scelto non a caso dalla maggior parte delle nazionali di vertice – senza avere esterni di qualità, rischia di essere un po’ un controsenso. Non a caso l’Inter, l’unica squadra di alto livello internazionale degli ultimi anni, ha sopperito alla mancanza di fantasia con la costruzione tattica del 3-5-2. E col Belgio si è visto esattamente cosa può voler dire giocarsela sullo stesso terreno degli altri, soltanto con armi peggiori.

Questo non per bocciare una soluzione e indicarne un’altra, piuttosto per dire che gli entusiasmi delle ultime settimane post Turchia e Francia erano prematuri, se non proprio fuori luogo. La rivoluzione di Mancini è ancora più mediatica, nelle convocazioni ad effetto, che fattuale. Ad oggi l’unica novità concreta, immediata, è Pio Esposito, perché la Serie A sta lanciando segnali incoraggianti sulla valorizzazione dei giovani ma non ci sono altri campioni già pronti (e purtroppo nemmeno all’orizzonte nei ruoli di fantasia, vera lacuna del nostro calcio). Di buono c’è soprattutto che il ct sia riuscito a entrare nella testa dei giocatori e portare nuova linfa alla nazionale (non era scontato). La strada forse è quella giusta, ma il traguardo ancora lontanissimo.

X: @lVendemiale