Elezioni Figc, Galliani rinuncia al ricorso contro Malagò. L’ex Coni: “E ora cosa fate fino al 14 dicembre?”

Per l’accredito di Malagò era stato decisivo il Genoa, che in un primo momento aveva dato la firma al rivale Galliani, per poi cambiare idea, revocandola via Pec, e passare dall’altra parte. Da qui la decisione dell'ex Milan di impugnare l'ammissione della candidatura

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“Un segnale importante, un segnale distensivo. Onestamente lo immaginavo, lo dico con molta franchezza“. Così Giovanni Malagò, commissario della Figc, ha commentato a margine della cerimonia della XXXV edizione della Panchina d’Oro, al Centro tecnico federale di Coverciano, la decisione di Adriano Galliani di non presentare ricorso contro la propria candidatura alla presidenza della Federcalcio. Interpellato dai giornalisti sulla scelta di Galliani e sulle possibili ripercussioni nella corsa alla presidenza federale, Malagò ha poi scherzato sul dibattito che ha accompagnato nelle ultime settimane la vicenda, soprattutto sugli aspetti giuridici e amministrativi delle candidature.

Come raccontato nelle scorse settimane, per l’accredito di Malagò è stato decisivo il Genoa, che in un primo momento aveva dato la firma al rivale Galliani, per poi cambiare idea, revocandola via Pec, e passare dall’altra parte. Senza, Malagò si sarebbe fermato a 10 squadre, e non avendo la maggioranza in Serie A non avrebbe potuto nemmeno presentarsi alle elezioni. Mettendo in dubbio la legittimità della nuova commissione, Galliani aveva deciso di presentare ricorso, implicando che qualcuno avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione.

“Adesso avete un bel problema: cosa fate voi da qui al 14 dicembre, a parte parlare ovviamente dei vari campionati e di tutto quanto? Non c’è più quel tema per cui improvvisamente in tanti di voi si sono scoperti chi giuristi, chi amministrativisti, chi esperti“, ha spiegato Malagò, facendo riferimento all’elezione del 14 dicembre del nuovo presidente della Federcalcio. “Comunque parleremo solo di questioni dinamiche, che portano a delle emozioni, con la massima serenità e signorilità“, ha detto ironicamente Giovanni Malagò.

La notizia era arrivata in mattinata, con una nota di Adriano Galliani, candidato alla presidenza della Figc. “L’avvocato Filippo Lattanzi comunica la volontà del senatore Adriano Galliani di non impugnare l’ammissione della candidatura del dottor Giovanni Malagò alla carica di Presidente Federale. E tanto pur nella consapevolezza che considerare efficace l’accredito del Genoa CFC, e dunque conteggiarlo a sostegno di tale candidatura, costituisca un pericoloso precedente”, si leggeva nel comunicato.

“Il Genoa aveva infatti già accreditato il senatore Galliani, quando ha sottoscritto un secondo accredito a favore del dottor Malagò. La decisione del senatore Galliani di non agire nasce dalla convinzione che il contenzioso potrebbe generare tensioni e strumentalizzazioni nel percorso elettorale verso l’Assemblea elettiva del 14 dicembre. Il sistema calcio, secondo il Sen. Galliani, ha invece bisogno di recuperare credibilità, serenità e compattezza al suo interno, anche con gesti di responsabilità come questo”, conclude il comunicato.

Dopo le dichiarazioni, Malagò ha anche rilasciato una nota: “Una scelta di buon senso, perché un’ulteriore iniziativa contenziosa avrebbe soltanto alimentato tensioni delle quali il calcio italiano non ha alcun bisogno, senza offrire alcun contributo al confronto sui programmi e sul futuro della Federazione”. E ancora: “Già la contestazione relativa alla nomina della Commissione, sollevata senza neppure richiedere un chiarimento che sarebbe stato semplice fornire, ha generato inutili allarmismi in un clima fin troppo teso, certamente non per iniziativa di Giovanni Malagò. Il richiamo alla responsabilità e alla serenità del percorso elettorale è dunque apprezzato e condivisibile. La coerenza con questi obiettivi si misura, però, anzitutto nella capacità di evitare polemiche e iniziative pretestuose, non soltanto nella rinuncia a darvi ulteriore seguito”.