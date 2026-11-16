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Ultimo aggiornamento: 17:03

Il 18enne Abel Nunez morto dopo una pallonata in volto: “Un vuoto impossibile da spiegare”

di Redazione Sport
L'accaduto durante un incontro della quinta divisione del torneo giovanile tra Fc Ezeiza (la sua squadra) e Deportivo Muniz. Il ragazzo è stato subito soccorso e poi trasferito in ospedale. Sottoposto a un intervento, è deceduto nelle ore successive
Il 18enne Abel Nunez morto dopo una pallonata in volto: “Un vuoto impossibile da spiegare”
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Un’altra tragedia nel mondo del calcio dopo quella che ha colpito Jesus de Miguel poche settimane fa. Questa volta nei campionati giovanili argentini, dove un ragazzo di 18 anni, Abel Nunez, è deceduto dopo aver ricevuto una violenta pallonata sul volto nel corso di un incontro della quinta divisione del torneo giovanile tra Fc Ezeiza (la sua squadra) e Deportivo Muniz. Il ragazzo è stato subito soccorso e poi trasferito in ospedale. Sottoposto a un intervento chirurgico è deceduto nelle ore successive.

“La notizia più dura che ci tocca comunicare come club. Con un profondo dolore e una tristezza immensa, salutiamo un ragazzo che aveva tutta una vita davanti e che oggi ci lascia un vuoto impossibile da spiegare. Oggi il calcio passa in secondo piano. Ci invade il dolore di salutare un compagno, un giovane pieno di sogni e illusioni, che faceva parte della nostra famiglia. Dal Club Ezeiza vogliamo porgere le nostre più sentite condoglianze e tutto il nostro sostegno ai suoi familiari, amici, compagni e cari in questo momento così difficile. Che tu possa riposare in pace. Sarai sempre parte della nostra famiglia”, ha scritto il club sui social.

La dinamica che ha portato alla morte del ragazzo è davvero assurda: nel corso di una normale azione di gioco, è stato colpito violentemente al volto da una pallonata. Dopo l’impatto si è subito accasciato sul terreno di gioco, non dando più alcun cenno di reazione. La situazione è da subito apparsa grave: prima è stato soccorso in campo, poi trasferito in un centro medico e operato d’urgenza. Il match è stato sospeso e poi annullato.

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