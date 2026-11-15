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Ultimo aggiornamento: 9:08

Nations League, oggi l’Italia a Bruxelles contro il Belgio: cosa serve agli Azzurri per qualificarsi | Orario, dove vedere in tv e streaming (anche in chiaro)

di Domenico Cannizzaro
A Pio Esposito e compagni basta un pareggio per non dipendere dalla sfida tra Turchia e Francia. In caso di successo, anche il primo posto sarebbe aritmetico
Nations League, oggi l’Italia a Bruxelles contro il Belgio: cosa serve agli Azzurri per qualificarsi | Orario, dove vedere in tv e streaming (anche in chiaro)
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L’entusiasmo per la bella vittoria contro la Francia a San Siro, il primo posto condiviso proprio con la formazione transalpina, tanti giovani emergenti che danno speranza. Per l’Italia allenata da Roberto Mancini è sicuramente un periodo positivo dopo la delusione dell’ultima eliminazione ai playoff Mondiali contro la Bosnia. Ora, però, per gli azzurri c’è da ottenere una qualificazione ai quarti di finale della Nations League.

Tutto si decide questa sera, alle 20:45, nel match di Bruxelles contro il Belgio, squadra che insegue con 9 punti in 5 partite. Un match in cui può succedere di tutto, con l’Italia che però – forte del successo contro la Francia – si può anche permettere di non vincere e qualificarsi lo stesso. In palio c’è anche il primo posto, che garantirebbe di giocare la gara di ritorno in casa ai quarti. Le gare dei quarti di finale di Nations League sono in programma tra il 25 e il 27 marzo 2027 per quanto riguarda le gare d’andata, con le partite di ritorno che si giocheranno la settimana dopo, tra il 28 e il 30 marzo.

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