Il patron rossonero ha presentato "Milan Sports & Entertainment", holding che riunirà gli investimenti attuali e futuri del fondo nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell'intrattenimento

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“Non venderò mai il Milan. Mai“. Gerry Cardinale ribadisce con forza il proprio impegno nei confronti del club rossonero e guarda al futuro con ambizioni importanti. Nell’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, il numero uno di RedBird ha parlato della nuova holding Milan Sports & Entertainment, del rapporto con Milano e degli obiettivi sportivi della società, sottolineando la volontà di riportare il Milan ai vertici del calcio italiano ed europeo.

“Sì. Non venderò mai il Milan. Mai. E questo è un progetto per farlo tornare a vincere. Non sono disposto a tollerare che per riuscirci ci voglia molto tempo. Voglio farlo il prima possibile. Vedremo quanto velocemente… Il mio obiettivo è conquistare scudetti con continuità e naturalmente tornare in Champions. Milan Sports & Entertainment rappresenta le fondamenta per rendere possibile tutto questo”.

Un progetto che va oltre il campo e che punta a rafforzare il legame tra RedBird e la città di Milano. La nuova holding riunirà gli investimenti attuali e futuri del fondo nei settori dello sport, delle infrastrutture e dell’intrattenimento, con l’obiettivo di ampliare le opportunità di crescita e aumentare i ricavi del club. Cardinale ha spiegato anche quale eredità la proprietà intende lasciare alla città: “Questa è l’eredità che lasceremo a Milano. Lo stadio, ovviamente, rappresenta un’eredità enorme che trasformerà il nostro profilo finanziario, ma poi ci sono anche il progetto dell’area a San Donato e il resto. Se vogliamo che il Milan torni grande bisogna colmare il gap di ricavi con le società della Premier. Quando ho comprato il club, quattro anni fa, ho usato l’espressione “Berlusconi 2.0” e nessuno ha capito quello che volevo dire. Adesso forse si inizia a vedere“.

Un riferimento a Silvio Berlusconi che Cardinale ha voluto chiarire, spiegando il significato di quel paragone e la propria visione per il futuro rossonero: “Tutti pensavano che stessi facendo un paragone arrogante, egocentrico, tra me e Berlusconi, ma non era quello il mio obiettivo. Quello che cercavo di spiegare era che, come Berlusconi aveva trasformato il Milan e insieme la Serie A, noi vogliamo essere, attraverso la nostra proprietà, capaci di portare la società nella nuova era in cui stiamo vivendo. E bisogna fare nello stesso modo in cui lo fece Berlusconi ovvero in un modo nuovo. Io sono abituato a lavorare in un certo modo perché agisco così, ai massimi livelli mondiali e in America”.