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Wanis Honsor, difensore del Saint-Denis, è morto a soli 22 anni durante l’allenamento con la sua squadra di calcio, che milita nella prima divisione de La Riunione, isola tropicale territorio francese nell’Oceano Indiano. Secondo le prime ricostruzioni, Honsor è stato colpito da un arresto cardiaco: ha avvertito un dolore improvviso al petto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori arrivati sul campo. “Si teneva il petto, aveva la bava alla bocca e poi è caduto”, ha raccontato Dominique Goumane, direttore generale della Lega calcistica de La Riunione. Poi ha aggiunto: “Hanno provato a rianimarlo per più di 45 minuti con massaggi cardiaci. È un dramma indescrivibile, è terribile”.

Il giovane difensore, terzino sinistro, si era dopo trasferito nell’isola di Réunion per inseguire il suo sogno di fare il calciatore. Era cresciuto nelle giovanili del Le Havre e poi nel FC Rouen, club della Normandia che attualmente milita in Ligue 3. Poi aveva accettato quel folle trasferimento, lontano da casa, per continuare a giocare. Proprio il Rouen lo ha voluto ricordare con un messaggio di cordoglio sui social: “Wanis ci ha lasciato all’età di 22 anni… Formato nel club e dopo aver indossato la maglia rossa in diverse categorie giovanili e poi in riserva, Wanis aveva partecipato a tre incontri con la prima squadra durante la stagione 2023/2024, segnando un gol allo stadio Diochon. L’FC Rouen 1899 porge le sue sincere condoglianze alla famiglia e ai suoi cari”.

Anche la Federazione Francese (FFF) ha voluto esprimere le sue condoglianze alla famiglia, parlando di una “perdita tragica“. La seconda in pochi giorni per il mondo del calcio, che ancora piange la scomparsa di Jesús de Miguel, deceduto martedì 3 novembre per le conseguenze dello scontro di gioco con il portiere Owono durante il match Tenerife–Andorra.