“Non possiamo chiamare 29-30enni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore”: così Roberto Mancini

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“Non possiamo chiamare giocatori di 29–30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore“. Conferenza di fuoco quella di Roberto Mancini, commissario tecnico della nazionale italiana di calcio, che su vari temi non le ha mandate a dire. Tra questi c’è anche quello che riguarda Giacomo Calò, regista del Frosinone di cui si sta parlando tanto in questa prima fase di campionato. “Bernardeschi e Cristante li conosciamo, non c’è bisogno di provarli. Quando avremo bisogno di loro li chiameremo. Ora abbiamo bisogno di altre soluzioni, giocatori più giovani che devono fare esperienza. Calò è uno dei tanti ragazzi che stanno facendo bene in questo momento, il Frosinone ne ha 3-4 bravi. Ma non possiamo chiamare giocatori di 29–30 anni in questa fase, quando servirà lo faremo ma non perché ce lo dice il suo procuratore“, ha ribadito Mancini.

Ma a cosa fa riferimento? La vicenda in questione riguarda Vincenzo Pisacane, procuratore di Giacomo Calò, centrocampista del Frosinone, e la mancata convocazione del suo assistito in Nazionale da parte del ct Mancini. Tutto è partito il 6 novembre 2026, quando Pisacane ha commentato l’esclusione di Calò dalla lista dei convocati per le partite contro Francia e Belgio. Il centrocampista, protagonista di un ottimo avvio di stagione con cinque gol in campionato, sperava nella chiamata in azzurro. Il procuratore non ha nascosto il proprio disappunto, sostenendo che nessuno dei centrocampisti convocati avesse numeri migliori del suo assistito, aggiungendo: “Mi auguro che la mancata convocazione di ieri non sia la morte della meritocrazia“. Ora la risposta di Mancini a domanda diretta.

Il focus della conferenza si è poi spostato sul tentativo di Mancini di “svecchiare” una nazionale che prima del terzo fallimento mondiale aveva visto pochissimi giovani convocati con continuità. Poi le due partite di giugno con Silvio Baldini alla guida hanno dato una svolta: “Mai una Nazionale italiana così giovane? Mi sembra che la situazione sia sempre la stessa in campionato ma noi abbiamo l’obbligo di cercare i giovani e di conoscerli. Ecco perché chiamiamo anche ragazzi più giovani che hanno qualità tecniche“. E ancora: “Giocatori giovani ce ne sono, alcuni ne abbiamo chiamati, e ne chiameremo anche altri. Mi piace che si stia creando un gruppo di ragazzi giovani. Nonostante siano giovani, hanno fatto delle partite buone e credo si stia creando un buon feeling“.

Tanti i giocatori ancora in bilico tra due nazionali (tra cui l’Italia) e tanti anche i calciatori al centro del progetto negli anni scorsi e oggi in grande difficoltà, tra cui Federico Chiesa. “Con Chiesa ho parlato diverse volte, anche ultimamente. Lui in questo momento non sta giocando, deve trovare la condizione, ma ha 29 anni e credo che possa tornare con noi al più presto”. E poi il tema Nicolò Tresoldi, attaccante del Club Brugge conteso tra Germania e Italia: “Con Tresoldi ho parlato, ci ha parlato Ranieri. Lui deve sentire il fatto di giocare per l’Italia, ma essendo nato in Italia e col papà in Italia, credo possano esserci delle possibilità. Poi è il ragazzo che deve scegliere, e lui sa che per noi può essere importante”.

Giocatori con il doppio passaporto che sono ormai diventato un tema fondamentale nell’Italia calcistica, anche per alzare il tasso qualitativo in campo: “Non lo facciamo solo noi, ma tutte le nazionali provano a prendere giocatori bravi col doppio passaporto. Intanto siamo riusciti a prendere Palma, che penso possa diventare davvero un difensore molto bravo, era in bilico con la Germania. Siamo riusciti con lui e con altri giocatori vedremo. Romano era anche lui un po’ di qua e un po’ di là, siamo riusciti a portarlo da noi e lui ci teneva“.