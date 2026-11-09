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Ultimo aggiornamento: 15:00

Spalletti invita Totti nella sua tenuta: “Di spot in spot direi che ci stiamo ritrovando. Mi sono divertito e ho notato che al mister piace ancora vedermi faticare” – VIDEO

di Redazione Sport
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I due di nuovo protagonisti di una nuova campagna pubblicitaria "Amaro Montenegro" dopo il primo di qualche mese fa, quando apparirono per la prima volta in pubblico insieme da quella famosa rottura alla Roma nel 2015/16
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“Di spot in spot direi che ci stiamo ritrovando. Mi sono divertito, e ho notato che al mister piace ancora vedermi faticare“. A parlare è Francesco Totti, ex capitano della Roma protagonista (di nuovo) di uno spot “Amaro Montenegro” con Luciano Spalletti, dopo il primo di qualche mese fa, quando i due si incontrarono sul set e furono protagonisti di un evento a Milano dove apparirono per la prima volta in pubblico insieme da quella famosa rottura alla Roma nel 2015/16.

“Per girare lo spot ho invitato Francesco a casa mia; un’occasione in più per riparlare delle nostre storie, di calcio e soprattutto di vita vera. È stato bello ritrovarsi non solo sul set ma anche a tavola insieme a tanti amici”, commenta invece Luciano Spalletti. Il nuovo spot “racconta un nuovo capitolo dell’amicizia tra i due protagonisti: dopo essersi ritrovati, Totti e Spalletti tornano a condividere momenti di complicità tra battute e provocazioni”, si legge nella nota del noto amaro italiano. Nel nuovo capitolo della saga dell’iconico amaro, Totti affronta una misteriosa missione notturna per raggiungere Spalletti, come si vede anche nel video promozionale.

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