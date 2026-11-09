Spalletti invita Totti nella sua tenuta: “Di spot in spot direi che ci stiamo ritrovando. Mi sono divertito e ho notato che al mister piace ancora vedermi faticare” – VIDEO

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“Di spot in spot direi che ci stiamo ritrovando. Mi sono divertito, e ho notato che al mister piace ancora vedermi faticare“. A parlare è Francesco Totti, ex capitano della Roma protagonista (di nuovo) di uno spot “Amaro Montenegro” con Luciano Spalletti, dopo il primo di qualche mese fa, quando i due si incontrarono sul set e furono protagonisti di un evento a Milano dove apparirono per la prima volta in pubblico insieme da quella famosa rottura alla Roma nel 2015/16.

“Per girare lo spot ho invitato Francesco a casa mia; un’occasione in più per riparlare delle nostre storie, di calcio e soprattutto di vita vera. È stato bello ritrovarsi non solo sul set ma anche a tavola insieme a tanti amici”, commenta invece Luciano Spalletti. Il nuovo spot “racconta un nuovo capitolo dell’amicizia tra i due protagonisti: dopo essersi ritrovati, Totti e Spalletti tornano a condividere momenti di complicità tra battute e provocazioni”, si legge nella nota del noto amaro italiano. Nel nuovo capitolo della saga dell’iconico amaro, Totti affronta una misteriosa missione notturna per raggiungere Spalletti, come si vede anche nel video promozionale.