Il commissario tecnico risponde duramente a una domanda sulla giravolta di AIC e AIAC, che hanno scelto di scaricare Malagò e sostenere la candidatura dell'82enne di Forza Italia

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“Non mi crea imbarazzo, ma sicuramente non hanno fatto una bella figura“. Il ct della Nazionale, Roberto Mancini, entra a gamba tesa nel dibattito sulle elezioni Figc, commentando così la giravolta di Assocalciatori e Assoallenatori, che hanno scelto di candidare Adriano Galliani e scaricare Giovanni Malagò, l’uomo che ha scelto lo stesso Mancini per la guida della Nazionale.

Il commissario tecnico ha risposto seccamente alla domanda posta in conferenza stampa al centro tecnico federale di Coverciano, dove gli azzurri sono in ritiro in vista delle ultime due partite del girone di Nations League, giovedì 12 novembre a Milano contro la Francia e domenica 15 novembre a Bruxelles contro il Belgio. Circa un mese dopo, il 14 dicembre, il pallone tornerà alle urne per decidere se confermare il presidente Malagò, nel frattempo diventato commissario di se stesso dopo il caso tesseramento e la decisione farsesca della Giunta Coni, oppure se affidare la rinascita del calcio italiano all’82enne Galliani, ex plenipotenziario del Milan di Silvio Berlusconi e oggi senatore di Forza Italia.

La risposta di Mancini tradisce il fastidio per quello che è stato di fatto il “tradimento” dell’Associazione calciatori (AIC) e dell’Associazione allenatori (AIAC), che solo a giugno scorso erano al fianco di Malagò e pochi mesi dopo hanno invece sostenuto la candidatura di Galliani. Di fatto, sono state la sponda del tentativo di golpe contro l’ex n.1 del Coni, proprio come auspicava la politica. Nonostante le manovre di Marotta e di altri presidenti, infatti, alla fine la Serie A (con 11 club su 20) ha confermato infatti il suo sostegno a Malagò. Che al momento però, almeno sulla carta, parte nella corsa alle urne con meno voti del suo sfidante.

Il ct Mancini chiaramente difende il presidente che ha scelto lui e Claudio Ranieri per guidare sul campo la rinascita del calcio italiano. Non dovrebbe rischiare la panchina azzurra in caso di ribaltone alle urne, ma è chiaro che il progetto subirebbe un grosso scossone, per non dire che ripartirebbe da zero. Con chissà quali conseguenze. Non lo scenario che auspicava Mancini quando ha ripreso in mano la Nazionale italiana.